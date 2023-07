Le mercato du RC Lens s’emballe ! Dans la foulée de l’arrivée d’Oscar Cortés dans le Nord, le club a annoncé un transfert record, ce même vendredi.

Mercato RC Lens : Loïs Openda transféré au RB Leipzig

Au bout de plusieurs semaines de tractations à rebondissement entre le RC Lens et le RB Leipzig, Loïs Openda est enfin transféré. Il a signé un contrat de 5 ans avec le club de Bundesliga, jusqu’en juin 2028. « Dans la continuité de l’exercice 2022-2023, Loïs Openda rejoint la Bundesliga et le RB Leipzig, à l’aube de la saison 2023-2024, dans le cadre d’un transfert record. Pour cette campagne probante, le Racing remercie Loïs et lui souhaite une bonne continuation dans la poursuite de sa carrière. L’international belge donne, à 23 ans, une nouvelle direction à sa carrière après avoir inscrit son nom parmi les artificiers les plus prolifiques du club sur une campagne », a officialisé le RCL, sur son site internet.

Parlant de transfert record, le buteur lensois a été vendu à 43 millions d'euros, selon le site spécialisé allemand, Transfermarkt. Il avait été acheté au FC Bruges, il y a un an, à 11,80 millions d’euros d’après la même source.

L’avant-centre international belge (9 sélections, 2 buts) avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 rencontres disputées en Ligue 1 la saison dernière. Il avait été 5e au classement des meilleurs buteurs du championnat 2022-2023. Grâce à ces performances, il avait été élu dans l’équipe type de la saison, lors des Trophées UNFP. Ayant largement contribué à la qualification du RC Lens, pour la phase de poule de la Ligue des champions, Loïs Openda jouera finalement la coupe d'Europe avec le RB Leipzig, 3e du denier championnat allemand. Il prendra la place du Français Christopher Nkunku (transféré à Chelsea) au sein de l'équipe de Marco Rose.