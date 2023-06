Loïs Openda pousse pour rejoindre le RB Leipzig. L'attaquant belge pourrait quitter le RC Lens un an après son arrivée pour viser encore plus haut.

Mercato RC Lens : Loïs Openda veut rejoindre Leipzig

Un an seulement après son arrivée, Loïs Openda pourrait déjà partir du RC Lens. L'attaquant belge fait l'objet de convoitises du RB Leipzig, qu'il tiendrait absolument à rejoindre, à en croire les informations de Foot Mercato. Ce dernier ne comprendrait pas d'être bloqué par le club artésien, qui aurait reçu une proprosition de 30 millions d'euros pour le laisser filer.

"Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j’ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l’ambition. J’ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible. Leipzig ça peut être un bon club qui va m’aider à franchir une étape. Chaque année, l’équipe joue la Ligue des Champions et joue le titre en championnat", a déclaré l'international belge à RTL.

Loïs Openda prépare un bras de fer avec Lens

Loïs Openda souhaiterait donc absolument rejoindre le club allemand, qui a proposé le triple des 10 millions d'euros dépensés l'été dernier par le RC Lens pour acheter l'attaquant au Vitesse Arnhem. Il pourrait bientôt y avoir un bras de fer entre Loïs Openda et les dirigeants nordistes. De son côté, Leipzig doit impérativement remplacer Christopher Nkunku, qui va s'est engagé auprès de Chelsea.

Pour sa première saison en Ligue 1, Loïs Openda a réussi des performances exceptionnelles qui lui ont permis de figurer dans l'équipe de l'année. Le Belge a fini la saison avec 21 buts et 4 passes décisives en championnat, derrière Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette et Jonathan David. Il est l'un des grands artisans de la qualification des Sang et Or en Ligue des Champions.