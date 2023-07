Un joueur évoluant en Turquie est annoncé dans le viseur du FC Nantes, dont les supporters attendent toujours la première vraie recrue estivale.

Mercato FC Nantes : La piste Lamine Diack se confirme au FCN

Le FC Nantes n’a pas encore lancé véritablement son mercato d’été. Le club a recruté seulement le jeune gardien de but Hugo Barbet (gardien de but, 21 ans), arrivé librement de l’EA Guingamp. En plus de Mostafa Mohamed (attaquant, 25 ans), dont l’option d’achat a été levée. Le FCN a donc repris le chemin de la Jonelière pour préparer la saison prochaine, sans renforts. Mais le nouveau patron de la cellule de recrutement, Baptiste Drouet, ne manque pas de pistes. Il aurait coché le nom de Ulisses Garcia, latéral gauche des Young Boys de Berne, selon Mohamed Toubache Ter.

Ouest-France confirme pour sa part que le FC Nantes s’intéresse au profil de Lamine Diack pour renforcer l’entrejeu de l'équipe de Pierre Aristouy. Cette piste avait été révélée par le journaliste turc Salim Manav d’Ajansspor. D’après ce dernier, la direction nantaise aurait transmis une offre de 2,5 millions d'euros, plus 20 % sur un éventuel transfert du joueur, s’il rejoignait les bords de l’Erdre.

Mercato FC Nantes : Qui est Lamine Diack ?

Le joueur visé par les recruteurs du FC Nantes est un milieu défensif sénégalais de 22 ans, évoluant à Ankaragücü. Il a rejoint le club basé à Ankara en juillet 2022 et y est sous contrat jusqu’au 30 juin 2025. La saison dernière, il avait disputé 32 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts inscrits. Selon l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, Lamine Diack vaut 1,7 M€ sur le marché des transferts. Avant l'AG, il avait défendu les couleurs de Tuzlaspor, toujours en Turquie. Il y avait débarqué en provenance de KF Shkupi en Macédoine du Nord.