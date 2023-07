En quête d’un nouveau portier pour permettre à Sergio Rico de se remettre après sa grave blessure, le PSG pourrait déloger Hugo Lloris de Tottenham cet été.

Mercato PSG : Tottenham valide le départ de Hugo Lloris

Dans une interview accordée au journal régional Nice-Matin, Hugo Lloris annonçait déjà la couleur pour son avenir après onze années passées sous les couleurs de Tottenham. « C’est la fin d’une ère. J’ai des envies d’autres choses, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible », déclarait le gardien de but de 36 ans. Et depuis vendredi, la direction des Spurs a entériné l’envie d’ailleurs de l’ancien capitaine de l’équipe de France. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Hugo Lloris a été dispensé de la tournée estivale pour négocier avec les clubs intéressés par ses services.

« Hugo Lloris a été autorisé à ne pas voyager afin d'explorer les opportunités de transfert potentielles », a écrit notamment le club anglais sur son site officiel, vendredi. Arrivé en août 2012 contre un chèque de 12,60 millions d'euros, en provenance de l’Olympique Lyonnais, le portier formé à l’OGC Nice s’apprête donc à quitter les rangs de la formation londonienne et il pourrait revenir en Ligue 1 pour concurrencer Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain.

Hugo Lloris dans le viseur de Luis Enrique au Paris SG

Dans son édition de ce samedi, le journal L’équipe confirme l’intérêt du PSG pour le gardien de but de Tottenham. Le journal régional explique que pour éviter de tomber sous le coup d’une règle de la Ligue des Champions, qui exige qu’il y ait dans la liste de 25 joueurs au moins 8 joueurs formés en France, le club de la capitale française s’est résolu à attirer plusieurs joueurs français cet été, dont Hugo Lloris. Alors que le nom de Yassine Bounou a été évoqué dernièrement, le PSG pourrait finalement faire le choix de l’ancien numéro 1 des Bleus qui présente l’avantage d’être beaucoup plus accessible contractuellement et financièrement par rapport au portier marocain du FC Séville.