Laurent Blanc a répondu au RB Leipzig, qui a transmis une proposition à l’OL pour le transfert de Castello Lukeba cet été.

Mercato OL : Leipzig transmet une offre pour Castello Lukeba, Lyon résiste

L’OL est attaqué de toutes parts pour ses pépites impressionnantes la saison dernière. En effet, trois joueurs issus du centre de formation de Lyon sont très convoités pendant ce mercato d’été. Le Real Madrid et Chelsea sont aux trousses de Rayan Cherki (20 ans). Ces deux grosses écuries européennes sont prêtes à sortir le chéquier pour s’attacher les services du séduisant milieu offensif des Gones. Déjà visé par le RB Leipzig, Bradley Barcola est désormais la cible de Luis Campos au PSG. Castello Lukeba (20 ans) est également courtisé par le club de Bundesliga, qui vient de transférer Loïs Openda du RC Lens.

Le RB Leipzig aurait transmis une offre évaluée à 26 M€ pour recruter le jeune défenseur central de l’Olympique Lyonnais. Une proposition repoussée par John Textor, qui essaie en effet de résister aux tentatives des clubs se ruant sur ses joueurs. Il y a quelques semaines, le milliardaire américain s’était agacé des offensives saoudiennes pour les joueurs de ses clubs : Crystal Palace (Premier League), Botafogo (Brésil) et évidemment l’OL.

Mercato OL : L'offre de Leipzig jugée insuffisante pour Castello Lukeba

Souhaitant garder Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba dans son équipe cette saison, comme il l’a confié à L’Équipe, Laurent Blanc juge l’offre du club allemand dérisoire, pour le N°4 de Lyon. Il va même plus loin et ferme la porte au nez de Leipzig. « L’OL doit dire : ‘’ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant’’, mais par contre à ce prix-là (26M€), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte », a répondu l’entraineur des Gones. Selon le technicien cévenol, ce serait dommage de céder ces trois joueurs à qui il a « fait la place » dans son équipe type.