Le RC Lens s'apprête à perdre un deuxième cadre après Loïs Openda. Selon L'Équipe, Seko Fofana pourrait s'engager à Al-Nassr dès la semaine prochaine.

Mercato RC Lens : Franck Haise abdique pour Seko Fofana

Un deuxième gros transfert se prépare à Lens. Après avoir officiellement perdu Loïs Openda, parti au RB Leipzig, le club artésien s'apprête à encaisser le départ de Seko Fofana. Depuis plusieurs semaines, Al-Nassr fait le forcing pour s'attacher ses services. Le 30 juin dernier, Foot Mercato révélait que l'écurie saoudienne était tout proche de le signer. Un contrat de 3 ans attendrait l'international ivoirien (8 sélections, 3 buts).

Cette opération devrait rapporter plus de 18 millions d'euros au RC Lens, si toutefois elle se confirme. Les rebondissements sont toujours possibles dans le football, même si Franck Haise n'y croit plus. « On n'est pas Manchester City, le Bayern, Paris. On est très clairs avec le président et Arnaud (Pouille, le DG). Je savais que je n'allais pas garder mon quinze majeur. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Après, on travaille bien sur les remplaçants. On garde aussi beaucoup de monde » a appuyé l'entraîneur des Sang-et-Or, dans des propos rapportés par L'Équipe.

La FIFA va lever l'interdiction de recrutement pour Al-Nassr

Si le transfert de Seko Fofana met du temps à être officiel, c'est aussi parce qu'Al-Nassr est soumis à une interdiction de recrutement de la FIFA depuis plusieurs semaines. Le club « propriétaire » de Cristiano Ronaldo a une dette de 500 000 € à régler envers Leicester City. Il a été reconnu coupable de ne pas avoir respecté les conditions fixées par les Foxes lors du transfert d'Ahmed Musa en 2018.

Cependant, Al-Nassr va rapidement effacer cette dette grâce à ses finances astronomiques. Selon L'Équipe, Seko Fofana pourrait rejoindre le club dès la semaine prochaine, période à laquelle la FIFA devrait lever son interdiction de recrutement. Le milieu de terrain de 28 ans a repassé des tests de validation avec succès, après un changement de gouvernance chez Al-Nassr. Le RC Lens est en passe de récupérer presque 60 millions d'euros grâce aux départs de Loïs Openda et Seko Fofana. Le tout, en quelques jours.