Comme évoqué ces dernières heures, Jonas Martin n'est plus un joueur du LOSC. Un club de Ligue 2 lui aurait proposé un contrat.

Mercato LOSC : Jonas Martin a reçu une proposition de Bordeaux

Le joueur fait parler de lui ces dernières heures. Jonas Martin ne faisait plus partie de l'effectif du LOSC, d'après les informations de Mohamed Toubache-Ter ce samedi matin. Sur Twitter, l'ancien directeur de la communication d'Angers SCO évoquait une résiliation de contrat. Cependant, le club nordiste n'avait pas encore officialisé la nouvelle. La prudence était de mise, car son bail n'était pas censé se terminer cet été (il s'étendait jusqu'en juin 2024). Toutefois, le LOSC a fini par confirmer sur Twitter. « Le club remercie Jonas pour son implication et son professionnalisme » peut-on lire.

Malgré le fait qu'il ait été peu utilisé par Paulo Fonseca, Jonas Martin reste très courtisé sur le marché des transferts. Alors que nous vous rappelions les intérêts du Montpellier HSC et du Clermont Foot, c'est un autre club qui serait passé à l'action. Il s'agit de Bordeaux, pensionnaire de Ligue 2 et candidat à la remontée dans l'élite. Selon Foot Mercato, le club au scapulaire aurait formulé une offre de contrat sur la table des dirigeants lillois.

Silence radio du côté de Jonas Martin

Pour le moment, l'entourage de Jonas Martin n'a pas répondu aux dernières sollicitations. Le milieu de terrain de 33 ans n'a donc pas encore choisi sa destination. Cependant, tout devrait s'accélérer maintenant que la nouvelle de sa rupture de contrat a été officialisée. Pour rappel, Martin est très courtisé en France (Bordeaux, Montpellier, Clermont).

Il ne reste plus qu'à connaître la position du joueur. Arrivé l'été dernier, Jonas Martin n'a joué qu'une seule saison avec les Dogues (13 matchs, aucun but). Le fait qu'il n'ait pas eu plus de chances de s'exprimer pourrait l'inciter à s'engager dans une formation moins huppée. Restez connectés, les nouvelles semblent aller vite.