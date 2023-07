Peu utilisé par Paulo Fonseca la saison passée, un milieu du LOSC a préféré rompre son contrat. Il quitte le club après seulement un an passé dans le Nord.

Mercato LOSC : Jonas Martin quitte Lille après une saison

On ne le sentait pas à l'aise à Lille. La tendance s'est confirmée pour Jonas Martin, qui devrait quitter le LOSC ce samedi. Le milieu de terrain de 33 ans était peu utilisé par Paulo Fonseca depuis son arrivée l'été dernier. Il n'a compté que 13 matchs à son actif pour aucun but inscrit à l'issue de la saison 2022-2023. C'est Mohamed Toubache-Ter, ancien directeur de la communication d'Angers SCO, qui a annoncé la nouvelle.

« Jonas Martin n’est plus un joueur du #LOSC. Résiliation d’un commun accord. » peut-on ainsi lire d'après la source, sur le réseau social Twitter. L'ancien du Bétis serait désormais libre de tout contrat, et pourrait s'engager où il le souhaite. Plusieurs portes de sortie s'offriraient à lui, notamment en Ligue 1 où deux équipes sont sensibles à son profil.

Le Montpellier HSC et Clermont à l'affût

Toujours d'après Mohamed Toubache-Ter, le Montpellier HSC et le Clermont Foot seraient attentifs à la situation de Jonas Martin. Les deux clubs auraient affiché leur intérêt dès avril dernier, alors que la saison n'était pas encore terminée. Depuis cette période, le MHSC s'est renforcé au milieu avec la venue de Mousa Al Tamari. Du côté des Auvergnats, on note également une recrue au même poste avec l'ancienne pépite de l'OL, Habib Keita.

L'expérience et le statut de Jonas Martin constitueraient une bonne opération pour les deux pensionnaires de Ligue 1. Le Clermont Foot veut par exemple combler le départ de Saïf-Eddine Khaoui cet été (transféré à Khor Fakkan). L'international tunisien (28 sélections, 4 buts) était d'une importance capitale pour le club la saison passée (34 matchs de Ligue 1 pour 7 buts et 3 passes décisives). De son côté, Montpellier a perdu davantage d'éléments (Maouassa, Pedro Mendes) et pourrait donc prendre les devants pour Jonas Martin.