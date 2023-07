Fraîchement intronisé sur le banc du PSG, en remplacement de Christophe Galtier, le coach espagnol Luis Enrique entend imprimer sa marque à son collectif.

Mercato PSG : Luis Enrique veut que ses joueurs parlent français

Une semaine après sa présentation officielle à la presse en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a donné une interview à PSG TV, le média du club de la capitale. Et l’ancien coach du FC Barcelone, qui a dirigé sa première séance d’entraînement au Campus PSG, à Poissy, a exprimé sa volonté d’imposer à tous ses joueurs d’apprendre la langue de Molière.

« Il est très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française. Je ne parle pas encore français, mais je vais l'étudier pour pouvoir dès que possible communiquer en français (...) Il est clair et non-négociable que tous ceux qui viennent au club apprennent la langue du pays qui les accueille », a promis Luis Enrique.

Une décision courageuse qui tranche avec tous ses prédécesseurs et qui montre que le nouvel entraîneur du PSG compte bien imposer ses idées dans la capitale. Profitant ce me même entretien, Enrique a livré ses impressions sur le nouveau centre d’entraînement du PSG.

Luis Enrique subjugué par le Campus PSG

Contrairement à Mauricio Pochettino, Luis Enrique n’a pas fait le choix d’un passage à l’hôtel pour ses premiers mois à Paris. Dès son arrivée dans la Ville Lumière, le technicien de 53 ans s’est installé au Campus PSG pour être au contact quotidien avec son lieu de travail. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien mentor de Lionel Messi et Neymar est subjugué par les nouvelles installations inaugurées récemment par Nasser Al-Khelaïfi.

« Le nouveau centre ? (Il sourit) Quelle chance, non? J'arrive sans avoir rien fait et je suis le premier à en profiter. J’ai été le premier à dormir une nuit dans ce centre (...) C'est une merveille. Peu de centres d'entraînement dans le monde possèdent de telles installations, elles sont à la hauteur de ce qu'est le club », a déclaré Enrique.