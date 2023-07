Très attendue par les fans pour permettre au club de passer un cap et de rivaliser avec le PSG, la Vente OM pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

Vente OM : L'UEFA donne son feu vert aux Saoudiens pour le rachat de l’OM

Après l’acquisition de Newcastle United en Premier League, l’Arabie saoudite veut poursuivre son implantation dans le football européen. À l’instar du Qatar avec le Paris Saint-Germain, la péninsule arabique veut faire son entrée en Ligue 1 et vise particulièrement l’Olympique de Marseille. L’idée de l’Arabie Saoudite est d’acquérir d’autres clubs sur le vieux continent, comme l’a récemment confirmé un économiste de Bloomberg spécialiste du Moyen-Orient.

Mais cette volonté a un temps été refroidie par la restriction de l’UEFA, interdisant à un même propriétaire de disposer de plusieurs clubs qualifiés pour les compétitions européennes. Toutefois, la chaîne américaine CBS Sports, l’instance européenne a récemment pris de nouvelles mesures, qui assouplissent les règles pour les actionnaires de plusieurs clubs. Ces mesures administratives, qui permettent de passer facilement le « cut », ont entièrement rassuré les investisseurs saoudiens, qui pourraient donc prochainement passer la vitesse dans le processus de la Vente OM.

Le plan des Saoudiens pour l’OM dévoilé

Journaliste financier chez le géant mondial Bloomberg et auteur d’un article sur les investissements de l’Arabie Saoudite dans le football, David Hellier a confirmé que les énormes investissements du royaume du Golf ne sont pas sur le point de s’arrêter après Newcastles, puisque la prochaine étape est le rachat d’un nouveau club dans l’un des quatre autres grands championnats européens. Et l’Olympique de Marseille avec son palmarès, sa ferveur et son prestige intéresse beaucoup les Saoudiens. Après des premiers contacts informels avec Frank McCourt, les Saoudiens pourraient accélérer les choses dans ce dossier pour doter la France d’un second club à la dimension du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.