Priorité du PSG pour le poste de numéro 9, Harry Kane, qui souhaite quitter Tottenham à un an de la fin de son contrat, aurait déjà choisi son prochain club.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi fait le forcing pour Harry Kane

À la recherche d’un avant-centre de renom, le Paris Saint-Germain a porté son choix sur la star de Tottenham, Harry Kane. À 29 ans, l’attaquant anglais est toujours en quête de son premier trophée majeur en club et souhaite donc profiter de ce mercato estival pour se trouver un nouveau club capable de lui faire atteindre cet objectif. Intéressé par le renfort du joueur, Nasser Al-Khelaïfi s’est personnellement investi dans ce dossier pour le convaincre de rejoindre les rangs du Paris SG.

Dans cette optique, le président parie a récemment rencontré l’agent de Kane pour lui exposer ses arguments avec à la clé un salaire de 16 millions d’euros par saison. Avec un budget de 200 millions d’euros pour recruter en attaque, le patron des Rouge et Bleu serait également disposé à offrir plus de 100 millions d’euros aux Spurs pour obtenir la signature du natif de Londres. Pour autant, il semble clair que Harry Kane a d’ores et déjà tranché pour sa prochaine destination, et ce n’est pas Paris.

« S'il se tient à sa décision, nous aurons » Kane, promet Uli Hoeness

Le Paris Saint-Germain va devoir changer ses plans pour le poste de numéro. Profil validé par le nouveau coach Luis Enrique, le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, n’a pas prévu de signer en Ligue 1 en cas de départ de Tottenham cet été. En effet, Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, a expliqué ce samedi devant quelques journalistes, dont Kerry Hau de Sport 1, que le coéquipier de Son Heung-min a choisi de poursuivre sa carrière en Bundesliga sous les couleurs du club bavarois.

« Harry Kane a très clairement signalé que sa décision était prise. S'il tient parole, nous le signerons. Tottenham devra abandonner, nous devons obtenir un prix demandé par Levy. Rummenigge lui parle régulièrement. Harry Kane veut maintenant jouer dans les compétitions européennes. Tottenham n'y sera pas la saison prochaine, nous y serons. Il a une nouvelle chance de rejoindre un top club européen », a confié l’ancien international allemand.

Une sortie médiatique qui ne devrait pas du tout plaire au président de Tottenham, Daniel Levy. Pour rappel, les dirigeants parisiens aimeraient doubler le champion de Bundesliga dans ce dossier, mais s’ils n’y parviennent pas, Luis Campos pourrait concentrer ses efforts sur les pistes menant à Dusan Vlahovic (Juventus) et Randal Kolo Muani (Francfort).