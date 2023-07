Priorité de Luis Campos pour le poste de numéro 9 au PSG, Victor Osimhen a fait l’objet d’une sortie forte de la part de Rudi Garcia, le coach de Naples.

Mercato PSG : Le Paris SG a offert 110M€ pour Victor Osimhen

Auteur d'une excellente saison couronnée par un sacre en Serie A et le titre de meilleur buteur du championnat, Victor Osimhen a tapé dans l’oeil de plusieurs grands clubs européens. Du Bayern Munich à Manchester United en passant par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Chelsea, l’international nigérian fait rêver plus d’un sur le vieux continent.

À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale, le Paris SG aurait récemment formulé une offre de 110 millions d’euros refusée par les dirigeants du club italien. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, ayant dernièrement déclaré que seule une enveloppe de « 200 millions d'euros » pourrait le convaincre à délivrer un bon de sortie à l’ancien avant-centre de Lille OSC. De son côté, l’entraîneur du Napoli, Rudi Garcia, a une position plus radicale dans ce dossier.

Rudi Garcia veut garder Victor Osimhen pour la saison prochaine

De passage en conférence de presse ce samedi, Rudi Garcia s’est exprimé sur la situation de Victor Osimhen, dont le nom est associé à plusieurs clubs fortunés pour un transfert cet été. Et l’ancien coach de l’OMassure que son attaquant de 24 ans souhaite poursuivre l’aventure à Naples.

« Nous savons que Kim Min-jae s'en va, nous sommes tristes, mais j'espère garder toutes nos stars. Je peux garantir qu'Osimhen veut rester à Naples. Il est heureux ici et il veut faire de grandes choses », a confié Garcia. Sauf un chèque de 200 millions d’euros, Osimhen ne devrait donc pas bouger de Naples cet été. Le Paris SG est donc prévenu.