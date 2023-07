La LOSC pourrait signer sa deuxième recrue estivale. Un accord total aurait été trouvé avec son club, en vue d’un transfert, qui s'annonce imminent.

Mercato LOSC : Accord total pour le transfert de Hakon Arnar Haraldsson

La semaine dernière, Olivier Létang a fait savoir que le LOSC n’est plus sous la contrainte de l’UEFA. L’instance du football européen a levé les restrictions imposées au club depuis 2020. Le président du club nordiste se réjouissait de pouvoir recruter de nouveaux joueurs sans limitation. « L’UEFA va nous libérer de ce settlement agreement (accord de règlement). Le club avait un certain nombre de limitations en termes de joueurs pour participer aux compétitions européennes, un certain nombre d'obligations et de contraintes à respecter », avait-il confié en conférence de presse.

Alors que la signature officielle de Nabil Bentaleb (28 ans) est toujours attendue, le LOSC pourrait faire un coup double en annonçant deux arrivées. Selon les informations de Santi Aouna, la signature de Hakon Arnar Haraldsson (20 ans) est imminente. Lille et le FC Copenhague seraient totalement d’accord pour son transfert. Le jeune milieu offensif est arrivé dans le Nord pour passer sa visite médicale et s’engager avec les Dogues, à en croire le journaliste de Foot Mercato.

Une seule signature au LOSC pour l'instant

Depuis l’ouverture officielle du mercato estival, le 10 juin, le LOSC a enregistré une seule arrivée, celle de Tiago Santos. Il s’agit d’un jeune défenseur latéral droit portugais, en provenance d’Estoril au Portugal. Il s'est engagé avec Lille pour 5 ans jusqu'en juin 2028, contre une indemnité de transfert estimée à 6,5 millions d'euros. Hakon Arnar Haraldsson est international islandais depuis 2022. Malgré son âge (21 ans), il compte 11 sélections avec les ''Strákarnir okkar'' pour 2 buts inscrits.