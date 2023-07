Il y a du mouvement au Stade Rennais dans le sens des arrivées comme des départs. Un départ est officiel et une arrivée annoncée dans les tuyaux, ce lundi.

Mercato Stade Rennais : Alan Do Marcolino prêté à Quevilly

Le Stade Rennais a prolongé le contrat d’Alan Do Marcolino d'une année supplémentaire, le 5 juillet dernier. Lié initialement au club d'Ille-et-Vilaine jusqu’en 2025, il va désormais jusqu’au 30 juin 2026. Le jeune avant-centre a certes joué seulement trois bouts de matchs avec l’équipe professionnelle en Ligue 1 la saison dernière, mais il est inscrit dans le projet de son club formateur.

Pour permettre à sa pépite d’engranger du temps de jeu, poursuive sa progression et s’aguerrir, le SRFC l’a prêté à l’US Quevilly Rouen Métropole en Ligue 2, pour une saison et sans option d’achat. Avec la réserve de Rennes, Alan Do Marcolino avait marqué 10 buts en National 2, en 20 rencontres disputées dans cette catégorie.

Mercato : Geoffrey Lambet va signer au SRFC comme 3e gardien

Outre le départ de l’international gabonais (5 sélections, 1 but), le Stade Rennais devrait enregistrer l’arrivée d'un gardien de but. Selon les informations de Benjamin Suarez, Geoffrey Lambet (34 ans) a trouvé un accord total avec le club breton pour une signature annoncée pour cette semaine. Le portier arrivera librement après avoir résilié son contrat avec le CS Sedan. D'après le journaliste du quotidien Le Parisien, il débarquera à Rennes pour être le troisième portier des Rouge et Noir, derrière Gauthier Gallon (30 ans), qui est arrivé de Troyes à la suite du prêt de Doğan Alemdar à Troyes.

Ils seront évidemment les doublures de Steve Mandanda (38 ans), le N°1.