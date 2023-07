Après avoir prolongé son contrat avec le Stade Rennais, un jeune buteur devrait acquérir du temps de jeu dans un club de Ligue 2.

Mercato Stade Rennais : Alan Do Marcolino proche de l'US Quevilly-Rouen

Le Stade Rennais veut préparer son avenir. Les recrues de renom ne sont pas la priorité du club breton, qui cherche aussi à faire évoluer ses jeunes. Le mercato estival tombe à point nommé, et les dirigeants semblent l'avoir compris. Après avoir prolongé la pépite offensive Alan Do Marcolino jusqu'en 2026, ils tentent de l'envoyer en prêt afin qu'il puisse bénéficier d'un temps de jeu plus conséquent.

Selon Le Parisien, un club de Ligue 2 serait intéressé par l'idée du SRFC. Il s'agit de l'US Quevilly-Rouen, qui sort d'un exercice réussi en Ligue 2 avec une onzième place. Le club normand veut continuer à progresser en alliant expérience et jeunesse. Le recrutement d'Alan Do Marcolino pourrait aller dans ce sens. L'attaquant de 21 ans attend toujours d'être révélé au grand jour, et se contente de jouer avec la réserve du Stade Rennais. Il s'est particulièrement démarqué lors de la dernière saison, avec 10 buts en 19 matchs. Un prêt sans option d'achat pourrait rapidement être conclu entre QRM et le SRFC, toujours d'après la source. Les deux clubs seraient proches d'un accord.

Le Stade Rennais se concentre sur sa recherche de latéraux

Le Stade Rennais pourrait prendre son temps avant de boucler le prêt d'Alan Do Marcolino. Le club breton, qualifié pour la Ligue Europa, recherche activement des latéraux pour renforcer ses couloirs. Plus précisément, la priorité serait de trouver un arrière-droit en raison du départ d'Hamari Traoré. Plusieurs pistes ont été étudiées. Deux d'entre elles sont connues des médias. La première mènerait à Milan van Ewijk (22 ans), défenseur du SC Heerenveen. Courtisé l'été dernier par le Stade Brestois selon Football Oranje, le Néerlandais a la côte en Ligue 1.

La seconde cible du SRFC serait Marlon Fossey (24 ans), à en croire les informations de La Dernière Heure. À la recherche d'une doublure pour concurrencer Lorenz Assignon, le club breton aurait approché le latéral droit américain du Standard Liège. Le club belge demanderait entre 5 et 7 millions d'euros pour ses services. Reste à savoir si les Rouge & Noir préfèreront cette piste à celle de Milan van Ewijk.