Annoncé dans les plans du PSG, Hugo Lloris va quitter Tottenham cet été, comme l'a confirmé son entraîneur Ange Postecoglou, lundi en conférence de presse.

Mercato PSG : Hugo Lloris intéressé par le projet du Paris SG

Après 11 années de bons et loyaux services à Tottenham, Hugo Lloris va changer d’air durant ce mercato estival. Le gardien de but de 36 ans a été autorisé par sa direction à ne pas effectuer la tournée d’été « afin d'explorer les opportunités de transfert potentielles ». Arrivé à Londres en août 2012 contre un chèque de 12,60 millions d'euros, en provenance de l’OL, l’ancien capitaine de l’Équipe de France pourrait faire son retour en Ligue 1 dans les semaines à venir.

À la recherche d’une doublure à Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain s’est renseigné sur Hugo Lloris, mais pour le moment il n’y a rien de concret. Le récent champion de France n’est pas allé plus loin, même si le natif de Nice est ouvert à l’idée de rejoindre le collectif de Luis Enrique, à en croire le journaliste Fabrice Hawkins lors de l’émission « L’Intégrale Sport » sur RMC. À Londres, le nouvel entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, s’apprête à tourner la page Lloris, comme il l’a lui-même confirmé.

Postecoglou sur Hugo Lloris : « Il m’a dit qu’il espérait être transféré ailleurs »

Entre Hugo Lloris et Tottenham, c'est bientôt terminé ! La belle histoire anglaise du recordman de sélection chez les Bleus va prendre fin cet été. Après l’arrivée de l’Italien Guglielmo Vicario contre un chèque de 20 millions d'euros afin d'endosser le rôle de numéro 1, le champion du monde 2018 veut aller voir ailleurs pour découvrir un nouveau projet avant la retraite. Face à la presse ce lundi, le nouveau coach de Tottenham a confirmé la volonté de changement de son portier français.

« J’ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière », a déclaré Ange Postecoglou avant d’ajouter : « Je n'ai eu que deux ou trois discussions avec lui, mais même à l'entraînement, je peux voir qu'il n'est pas seulement un gardien de but exceptionnel, mais aussi un être humain exceptionnel. » Reste maintenant à savoir si le PSG passera effectivement à l’offensive pour tenter de recruter Hugo Lloris, encore lié aux Spurs jusqu’en juin 2024 et évalué à 3 millions d’euros.