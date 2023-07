L’ASSE peut compter sur ses supporters pour jouer la montée en Ligue 1. Ils ont donné le ton avant même le top départ de la Ligue 2.

ASSE : Les supporters ont été déterminants pour le maintien de Saint-Etienne

Sanctionnée la saison dernière par la LFP pour les incidents contre l’AJ Auxerre, lors du match retour des barrages, l’ASSE avait démarré difficilement la saison dernière. Les Verts étaient encore sous le traumatisme de la relégation en Ligue 2 et aussi sous pression avec trois points en moins au coup d’envoi du championnat. Et ce n’est pas tout ! L’AS Saint-Etienne avait été privée du soutien de ses supporters lors des quatre premiers matchs à domicile. Or ce n’est un secret pour personne, le soutien du peuple vert à Geoffroy-Guichard est très déterminant pour l’équipe stéphanoise. Conséquence ? L’ASSE avait fait une première partie de saison catastrophique ! Fin décembre 2022, les Verts étaient la lanterne rouge de Ligue 2 avec seulement 12 points au compteur, après 17 journées de championnat.

Malgré tout, les supporters ligériens n’ont pas lâché leur équipe. Il l’ont soutenu, à domicile comme sur terrains adverses, jusqu’au terme de la saison dernière. Grâce à leur indéfectible soutien, combiné à l’apport des recrues hivernales, l’équipe de Laurent Batlles a fait une remontée inespérée en 2023, pour finir à la 8e place de Ligue 2 avec 53 points. Trois joueurs de l’ASSE : Jean-Philippe Krasso (17 buts et 12 passes décisives), Niels Nkounkou et le gardien de but Gautier Larsonneur (recrutés en hiver) avaient été élus dans l’équipe type de la saison, lors du Trophées UNFP 2023.

ASSE : Plus de 10 000 abonnés déjà à Geoffroy-Guichard pour la saison 2023-2024

Après le raté de l’exercice dernier, les Stéphanois se sont encore fixé comme objectif : la montée en Ligue 1 cette saison. La direction du club et l’entraineur Laurent Batlles ont passé le message aux joueurs de l’équipe actuelle. Les supporters se sont eux déjà engagés à jouer leur partition. Ils sont des milliers à avoir déjà renouvelé leur abonnement. Ils ont déjà atteint le nombre symbolique de 10 000 abonnés, à un peu plus de deux semaines du coup d’envoi de la saison 2023-2024 (le 5 aout). L’ASSE l’a communiqué sur son site internet ce mardi.

Pour rappel, les Stéphanois sont justement premiers au classement de l’affluence cumulée la saison dernière, avec 22 318 spectateurs en moyenne par match dans le ‘’Chaudron’’. Ils ont devancé, et de loin, les Girondins de Bordeaux (20 711 spectateurs en moyenne au Matmut Atlantique). Comme quoi, le public de l’ASSE sera encore d’un grand apport pour le retour du club en Ligue 1.