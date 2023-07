Un attaquant ne devrait pas faire long feu au Montpellier HSC. Si Chelsea semble en bonne position, le joueur devrait être prêté dans la foulée.

Mercato Montpellier HSC : Chelsea veut s'offrir Elye Wahi

Malgré une 12e place en Ligue 1 la saison dernière, le Montpellier HSC a vu plusieurs joueurs briller, si les noms de Téji Savannier, Arnaud Nordin ou encore Elye Wahi sont cités, c'est bien ce dernier, auteur de 20 buts la saison dernière, qui fait parler de lui. Après un championnat 2022-2023 particulièrement réussi, l'attaquant confirme les espoirs placés en lui, des performances qui lui ont permis de participer à L'Euro avec l'Équipe de France Espoir, mais aussi d'attirer l'œil de plusieurs écuries européennes.

Courtisé de toute part, il fait partie des grands agitateurs de ce mercato. Si Newcastle, Arsenal ou encore l'OM se sont manifestés, il pourrait prendre une autre direction. Selon les informations de Foot Mercato, Chelsea serait en pole position pour s'arracher ses services.

Elye Wahi au RC Strasbourg par l'entremise de Chelsea

Si Chelsea veut boucler son transfert cette semaine, Elye Wahi ne jouera pas pour autant sous les couleurs des Blues. Les Anglais ont une autre idée en tête. Une fois acheté, l'international espoir devrait être prêté au RC Strasbourg, club récemment acheté par BlueCo (propriétaire de Chelsea). Les dirigeants veulent qu'Elye Wahi continue sa progression en France dans une équipe totalement remodelée par Patrick Vieira où les ambitions ne sont plus les mêmes.

Les pensionnaires de Stamford Bridge devront faire face à une forte concurrence sur ce dossier et notamment celle de l'Inter Milan qui n'a pas abandonné l'idée de signer le joueur de 20 ans après avoir perdu Edin Dzeko parti à Galatasaray et Romelu Lukaku que les Nerazzurri n'ont pas voulu conserver. Un départ semble plus que probable pour la formation de Michel Der Zakarian, qui devra aussi faire face au danger de la Bundesliga qui s'intéresse grandement à Maxime Estève.