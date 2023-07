Après les départs successifs de Loïs Openda et Seko Fofana, le RC Lens s’apprête à perdre l’un de ses milieux de terrain au profit du Besiktas.

Mercato RC Lens : Accord conclu entre Jean Onana et le Besiktas

Les départs s’enchaînent du côté de RC Lens. Auteur d’une saison sensationnelle chez les Sang et Or, Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig contre un montant avoisinant les 40 millions d’euros. L’attaquant belge a été suivi par Seko Fofana. L’international ivoirien a quitté le club directement qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions afin de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Seko Fofana s’est officiellement engagé avec le club d’Al-Nassr, où il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozovic. Mais les départs ne s’arrêtent pas là, Jean Onana est, lui aussi, proche de faire ses valises. Titularisé à seulement 9 reprises en championnat la saison dernière, l’international camerounais n’a pas vraiment de l’intention de poursuivre son aventure au RC Lens.

Alerté par ses velléités de départ, le Besiktas s’est alors rapidement positionné pour l’attirer dans ses filets. Et le club turc touche au but pour sa signature. Le journaliste Abdellah Boulma assure en effet que Jean Onana et le Besiktas sont tombés d’accord sur les bases d’un contrat de quatre ans. Il ne resterait plus qu’à trouver un terrain d’entente entre les deux écuries pour finaliser cette transaction. Les négociations progressent dans ce sens.

5 millions d’euros pour Jean Onana

La source ajoute que les dirigeants de Besiktas et leurs homologues du RC Lens sont proches de conclure un accord définitif pour le transfert de Jean Onana à hauteur de 5 millions d’euros. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux aurait même déjà passé sa visite médicale et devrait s’envoler dans les prochains jours pour Istanbul afin de régler les derniers détails de son transfert, avant de s’engager officiellement avec son nouveau club.

De son côté, le club entraîné par Frank Haise ne reste pas les bras croisés. Les dirigeants lensois explorent déjà plusieurs pistes en coulisse pour le remplacer. Reste à savoir qui sera son éventuel successeur au RC Lens.