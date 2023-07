L'ancien gardien de Guingamp, Dominique Youfeigane, vient d'être officialisé par le FC Lorient. Le joueur de 23 ans a signé pour une saison avec le FCL.

Mercato FC Lorient : Dominique Youfeigane, nouveau numéro 3

Sa signature était attendue en Bretagne, elle est désormais officielle. L'arrivée de Dominique Youfeigane, ancien gardien de Guingamp en Ligue 2, a été annoncée ce jeudi matin par le FC Lorient, sur ses réseaux sociaux. L'international centrafricain (3 sélections) a signé un contrat d'une seule saison, jusqu'en juin 2024. Il était à l'EAG depuis 8 ans.

Avec un contrat aussi court, il est évident que Dominique Youfeigane n'est pas venu pour rester. Après une saison en tant que numéro 3, derrière le titulaire Yvon Mvogo et son remplaçant Vito Mannone, le gardien de 23 ans ira sûrement explorer de nouvelles pistes en Ligue 2, ou dans des championnats de seconde zone à l'international. Cet été, il était également convoité par l'Atromitos, club de D1 grecque.

Une semaine faste pour les Merlus

Le FC Lorient a décidé de mettre les bouchées doubles cette semaine. C'est déjà leur troisième officialisation en quelques jours. L'ancien de Laval, Dembo Sylla, avait ouvert le bal, lundi, avant d'être suivi par l'ancien champion du monde Benjamin Mendy, annoncé contre toute attente hier matin, quelques jours après la fin de son procès. Aujourd'hui, c'est une troisième officialisation que nous gratifie le FC Lorient, avant une potentielle quatrième arrivée dans le week-end. Les discussions sont très avancées pour Formose Mendy, et l'accord entre Lorient et Amiens n'est plus très loin.

À ce rythme, Régis Le Bris devrait compter un effectif complet d'ici une dizaine de jours avant la reprise, de quoi être prêt pour le premier match de championnat. Presque un luxe pour un club comme Lorient qui, hormis la saison dernière, a l'habitude de truster les dernères places de Ligue 1.