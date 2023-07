Alors qu'il semblait avoir choisi de prolonger son aventure à Sheffield cette saison, Iliman Ndiaye aurait toujours l'OM dans un coin de sa tête.

Mercato OM : Iliman Ndiaye se serait précipité dans sa décision

L'OM n'est pas totalement distancé dans le dossier menant à Iliman Ndiaye. Si l'attaquant sénégalais a récemment indiqué vouloir poursuivre l'aventure en Angleterre avec Sheffield, la réalité ne serait pas tout à fait la même, d'après les informations dévoilées par L'Équipe. En effet, le quotidien sportif indique que le joueur de 23 ans se serait précipité dans sa prise de décision, notamment à cause de son entraîneur, Paul Heckingbottom, qui souhaitait avoir une réponse rapide d'Iliman Ndiaye.

Pour rappel, les discussions ont repris ces dernières heures entre l'OM et l'entourage du joueur sénégalais. L'Équipe indique que les dirigeants marseillais espèrent toujours boucler le dossier, même si celui-ci est encore jugé très complexe par le board olympien. Néanmoins, face à l'attachement que possède le joueur pour l'Olympique de Marseille, cela pourrait être plus simple pour le convaincre, d'autant plus qu'une opportunité comme celle-ci ne se présentera peut-être pas deux fois pour l'attaquant sénégalais.

Pablo Longoria veut recruter un autre attaquant

Si le président marseillais insiste pour faire venir Iliman Ndiaye, c'est parce qu'il veut absolument recruter un autre attaquant en plus de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'apprête à signer son contrat avec l'OM. Pablo Longoria veut que la totalité des postes soient doublés pour offrir à Marcelino un effectif compétitif.

Si Iliman Ndiaye ne signe pas à l'Olympique de Marseille, le dirigeant espagnol travaillera sur d'autres pistes. En ce qui concerne le dossier Alexis Sanchez, l'attaquant chilien n'a toujours pas rendu sa décision aux dirigeants marseillais, et la tendance penche plus en faveur d'un départ définitif de la Canebière cet été. Plusieurs clubs européens sont d'ores et déjà positionnés pour le récupérer cet été. L'Arabie saoudite est également à l'affût.