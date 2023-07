L’ESTAC s’est offert les services d’un joueur bien connu dans le championnat de France. Il débarque en provenance de l’Allemagne.

Mercato ESTAC : Nicolas De Préville signe à Troyes

« L’ESTAC est heureuse d’annoncer la signature de Nicolas De Préville en Bleu et Blanc. L’attaquant expérimenté s’engage pour deux saisons. Il est désormais lié au club troyen jusqu’en juin 2025. L’ensemble du club lui souhaite beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs », a informé le club aubois dans son communiqué officiel. L’attaquant de 32 ans a déposé ses valises à l'ES Troyes AC, une saison après avoir quitté le FC Metz. Il débarque du FC Kaiserslautern, club de deuxième division allemande, qu’il avait rejoint en janvier 2023.

Pour rappel, le nouvel avant-centre de l'Espérance Sportive Troyes Aube Champagne est la 4e recrue estivale du club. Il arrive après Nicolas Lemaître (gardien de but, 26 ans), Ismaël Boura (arrière gauche, 23 ans) et Dogan Alemdar (gardien de but, 20 ans).

L'ESTAC peut compter sur l'expérience de l'ex-attaquant du LOSC et de Bordeaux

La direction troyenne a été bien inspirée en recrutant Nicolas De Préville. Grâce à son expérience du haut niveau, il devrait aider l'équipe de Patrick Kisnorbo dans la course pour le retour de l'ESTAC en Ligue 1. Il a débuté sa carrière professionnelle sous les couleurs d’Istres en Ligue 2 en 2009. Après 4 saisons consécutives en deuxième division, il avait rejoint le Stade de Reims ensuite en Ligue 1 en 2012, puis le LOSC de 2016-2018. Le natif de Tours a également défendu le maillot des Girondins de Bordeaux dans l’élite, pendant quatre saisons de suite (2017-2021). En 2021-2022, il a joué sous le maillot du FC Metz, toujours en Ligue 1, avant de son court exil en Allemagne.

Nicolas De Préville totalise 389 rencontres, pour 74 buts et 36 passes décisives en 14 ans de carrière. Il a joué 273 matchs en Ligue 1 (pour 51 buts et 32 passes décisives) et 69 en Ligue 2. Lors de la demi-saison dernière, la recrue de l’ESTAC avait pris part à seulement 10 matchs avec le FC Kaiserslautern pour 1 but inscrit.