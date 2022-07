ASSE Mercato : Saint-Etienne vise une figure de L1 en attaque

Publié par Thomas le 12 juillet 2022 à 18:29

ASSE Mercato : À la recherche de renforts offensifs, l'AS Saint-Étienne pourrait prochainement recruter un taulier du championnat de France.

ASSE Mercato : Les Verts veulent tenter le coup De Préville

Après les arrivées successives de Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, l’AS Saint-Étienne travaille avec insistance pour recruter des attaquants. Impacté par les départs de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin, Romain Hamouma et les futures ventes de Jean-Philippe Krasso et Denis Bouanga, le club ligérien viserait un ancien joueur du LOSC, actuellement libre de tout contrat.

D’après les informations du compte Sainté Inside sur Twitter, l’ ASSE serait en discussion avec Nicolas De Préville, sans club depuis son départ du FC Metz cet été. Le joueur aurait été approché par plusieurs écuries ces derniers jours, désireux de le recruter gratuitement. Fort d’une expérience dans le championnat de France (Reims, Lille, Bordeaux, Metz), Nicolas De Préville souhaite s’offir un nouveau challenge à 31 ans et pourrait se laisser tenter par le projet ambitieux de Laurent Batlles à Saint-Etienne. Le média stéphanois relaie également que le club du Forez aurait d’autres pistes dans ce secteur de jeu, sans pour autant divulguer leurs identités. Après l’échec douloureux dans le dossier Ibrahim Sissoko (finalement parti au FC Sochaux), l’AS Saint-Étienne compte bien mettre les bouchées doubles pour renforcer son secteur offensif.

ASSE : La Ligue 2 dévoile le staff officiel de Saint-Etienne

En pleine transition depuis la descente en deuxième division et le départ de Pascal Dupraz, Sainté a logiquement connu beaucoup de changements au sein de son organigramme. Outre Laurent Batlles, arrivé à la tête des Verts en remplacement du Savoyard, ce sont plusieurs nouvelles têtes qui ont fait irruption dans le staff ligérien. Emmanuel Da Costa a notamment rejoint l’équipe de l’ancien coach de l’ESTAC comme entraîneur adjoint. Les deux hommes seront épaulés de Jean-François Bédénik, entraîneur des gardiens, Thierry Cotte, Philippe Djo Petitjean et Sébastien Sangnier, préparateurs physiques et enfin Kévin Boquet, Romain Brottes et Sonny Vitulli, en tant qu’analystes vidéo.