FC Metz Mercato : 2 arrivées et 2 départs officialisés sur coup

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 00:30

Le mercato du FC Metz s’est accéléré ces dernières heures avant la fermeture du mercato estival. Le club mosellan a officialisé quatre transferts, soit 2 arrivées et 2 départs, lundi.

FC Metz : De Préville et Oberhauser débarquent en renfort

Le FC Metz a enregistré la signature de deux joueurs lundi. Ce sont Nicolas de Préville (30 ans) et David Oberhauser (30 ans). Libre de tout engagement, le premier débarque de Bordeaux où son contrat a expiré depuis le 30 juin 2021. Il a signé un contrat de 3 ans, jusqu’en juin 2024. De Préville est un attaquant de pointe qui connait bien la Ligue 1 pour avoir joué au Stade de Reims (2013-2016), au LOSC (2016-2017), et chez les Girondins évidemment (2017-2021). Il arrive avec son expérience du haut niveau. Le natif d’Indre-et-Loire marque 246 matchs, 46 buts et 30 passes décisives au compteur.

Quant au deuxième, c’est un gardien de but formé à l’AC Ajaccio. David Oberhauser fait en effet son retour au FCM, car il avait joué avec les Grenats entre 2014 et 2017, soit trois saisons. Il avait disputé 20 matchs sous le maillot du club logé au stade Saint-Symphorien, pour 26 buts concédés et 2 clean sheet réalisés. Le portier trentenaire a signé un bail de 2 ans.

Vagner Dias et Georges Mikautadze prêtés

Dans le sens des départs, le FC Metz a cédé Vagner Dias au FC Sion, une saison après son arrivée en Moselle. Il va donc découvrir la Super League suisse. L’attaquant cap-verdien est en effet prêté par le FC Metz pour le reste de la saison, mais avec une option d’achat. Par ailleurs, il est sous contrat à Metz jusqu’en juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 3,5 M€.

L’actuel 15e de Ligue 1 a également renvoyé Georges Mikautadze au RFC Seraing en Belgique. Indésirable au sein de l’équipe de Frédéric Antonetti, l’avant-centre de 20 ans avait passé la saison dernière sous le maillot du club promu en Jupiler pro League. Il est prêté de nouveau à Seraing pour le reste de la saison 2021-2022.