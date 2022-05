FC Metz Mercato : Un gros départ se précise chez les Grenats !

Publié par Jules le 13 mai 2022 à 11:27

FC Metz Mercato : Alors que la dernière journée a relancé les Grenats dans la course au maintien, un cadre devrait partir en cas de descente.

FC Metz Mercato : Un attaquant ne suivra pas les Grenats en Ligue 2

À deux journées de la fin, le FC Metz croit encore au maintien malgré sa 18e place. En effet, la victoire du club contre l' OL et les défaites des Girondins de Bordeaux et de l' ASSE ont complétement relancé la course pour le maintien en cette fin de saison. Néanmoins, les Grenats demeurent relégables et la possibilité d'une descente en division inférieure est donc toujours envisagée pour les hommes de Frédéric Antonetti.

Cette possibilité, le club l'avait déjà prévu au moment de signer Nicolas De Préville l'été dernier. En effet, l'attaquant de 31 ans a affirmé, en conférence de presse, qu'une clause avait été inscrite dans son contrat au moment de sa signature, lui permettant de quitter le club en cas de descente du FC Metz en Ligue 2 à la fin de l'exercice en cours. Un départ du joueur serait donc inévitable si les Grenats ne parvenaient pas à se maintenir.

FC Metz Mercato : Dernier match à Saint-Symphorien pour De Préville ?

Même si mathématiquement le FC Metz peut toujours accrocher le maintien au cours des deux dernières journées, Nicolas De Préville ne se fait pas trop d'illusions. Néanmoins, l'ancien joueur du LOSC souhaite quand même tout donner pour son club, comme il l'a rappelé en conférence de presse. " Il nous reste de l'espoir, même si l'on est plus maître de notre destin ", a-t-il déclaré, alors que les Messins recevront Angers ce samedi avant d'affronter le PSG la semaine suivante.

Un possible départ ces prochains jours de Moselle que Nicolas De Préville a lui-même confirmé devant les journalistes. " Le club a inclus une clause stipulant que nous ne serions plus liés en cas de descente, ça sera peut-être mon dernier match avec le FC Metz samedi ". Le club, qui devrait déjà perdre le grand espoir William Mikelbrencis, pourrait donc voir de nombreux joueurs quitter le navire en cas de relégation.