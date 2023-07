Les signatures s’enchainent au FC Lorient. Un autre Mendy a signé officiellement au club Morbihan, à la suite de Benjamin.

Mercato FC Lorient : Le FCL enchaine les signatures

Le mercato s’emballe au FC Lorient depuis le transfert d’Enzo Le Fée au Stade Rennais pour un montant de 20 M€. Cette semaine, le FCL a enregistré le retour de Romain Faivre qui avait été prêté au club entre janvier et juin 2023. Retourné à l’OL, puis transféré à Bournemouth en Angleterre, il est revenu chez les Merlus, sous la forme d’un nouveau prêt, mais pour une saison. Et depuis l’arrivée du milieu de terrain, les signatures s’enchainent au FC Lorient. Dembo Sylla (latéral droit, 20 ans) a débarqué du Stade Lavallois pour cinq saisons. Il a été suivi par Benjamin Mendy, jugé non coupable de plusieurs accusations de viol, tentatives de viol et agressions sexuelles. Le champion du monde 2018 est arrivé de Manchester City, libre de tout engagement, mercredi, et il s'est engagé pour 2 ans.

Mercato FC Lorient : Formose Mendy signe 5 saisons au FCL

Ce jeudi, le club Morbihan a officialisé la signature de Dominique Youfeigane, gardien de but. Il a débarqué de l’EA Guingamp où il était en fin de contrat. Dans la foulée du portier de 23 ans, les Merlus ont communiqué l’arrivée d’un autre Mendy. « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Formose Mendy (22 ans), défenseur central de l’Amiens SC ». Il a signé un contrat d’une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2028.

L’international sénégalais (4 sélections), décrit par son nouveau club comme un défenseur puissant, d’impact et muni d’une bonne vitesse, se dit heureux de pouvoir relever un nouveau défi en Ligue 1 : « Après deux saisons complètes en Ligue 2, je suis très fier de découvrir l’élite avec le FC Lorient. Je viens avec beaucoup d’ambition, d’humilité […]. J’espère répondre aux attentes du coach, du staff, du groupe et de l’ensemble du club. Je donnerai le meilleur de moi-même pour progresser et aider l’effectif à performer », a déclaré Formose Mendy.