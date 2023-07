Resté à Marseille pendant que le reste du groupe de l'OM s'est envolé pour l'Allemagne, Dimitri Payet fait l'objet d'une grosse décision de Longoria.

Mercato OM : Dimitri Payet poussé vers la sortie ?

L'avenir de Dimitri Payet à l'OM s'assombrit peu à peu ces derniers jours. Si le club a précisé que le milieu réunionnais ne partait pas en stage avec ses coéquipiers pour des raisons personnelles, L'Équipe explique ce vendredi que la réalité serait bien plus obscure pour le meneur de jeu marseillais.

Selon les informations du quotidien sportif, Dimitri Payet ne serait plus dans les plans des dirigeants marseillais, d'où son absence du stage en Allemagne. Pire encore, le joueur de 36 ans n'est pas vraiment désiré par Marcelino, et pourrait être poussé à intégrer le loft mis en place par Pablo Longoria pour les joueurs indésirables. Déjà mis sur la touche la saison dernière par Igor Tudor, le milieu offensif réunionnais ne devrait pas retrouver sa place de titulaire cette saison, et un départ devient de plus en plus probable cet été.

La Turquie et l'Arabie saoudite à l'affût pour Dimitri Payet

Toujours selon L'Équipe, des clubs de Turquie et d'Arabie saoudite sont très intéressés par la signature de Dimitri Payet. Toutefois, le joueur n'a pas l'intention de partir durant ce mercato, et veut absolument rester à Marseille. Véritable chouchou du Vélodrome, le Réunionnais avait récemment déclaré qu'il était prêt à continuer à l'OM tant que son corps suivait.

"J'ai toujours dit que j'arrêterai quand le corps ne suivrait plus. Je viens de prendre une année sabbatique, je suis en pleine forme ! Cette année a été compliquée, certes. Mais, à mon âge, j'ai encore appris. Je ne louperai pas ma sortie. [...] Je veux partir par la grande porte et, même à 36 ans, j'ai encore des objectifs qui me tiennent en éveil." Reste à savoir s'il pourra atteindre ses objectifs à l'OM comme il le désire. Mais pour le moment, la tendance penche plutôt à un départ du milieu offensif marseillais.