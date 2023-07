Présent ce vendredi en conférence de presse aux côtés de Dimitri Payet, Pablo Longoria a annoncé le départ du meneur de jeu marseillais.

Mercato OM : Dimitri Payet quitte l'Olympique de Marseille

C'est une page qui se tourne ce vendredi dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il y a quelques heures, l'annonce d'une conférence de presse surprise de Pablo Longoria a agité la cité phocéenne. Le voile a finalement été levé à 14h comme cela était convenu. Le président marseillais s'est présenté en conférence de presse avec un Dimitri Payet au visage fermé à ses côtés.

Il n'a pas fallu attendre bien longtemps pour comprendre ce qui allait se passer. À peine assis, Pablo Longoria a pris la parole devant les journalistes, et a annoncé la terrible nouvelle. "Ce n'est pas un moment facile. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ca a été beaucoup de semaines de discussions. On a décidé de séparer nos chemins." Très ému, le dirigeant espagnol s'est tourné vers son désormais ex-joueur, en le remerciant pour tout ce qu'il avait apporté au club tout en le définissant en deux mots, "génie et talent".

Une décision prise depuis un long moment

Après les mots de Pablo Longoria, c'est un Dimitri Payet envahi par l'émotion qui a tenté de prendre la parole. En larmes, le meneur de jeu réunionnais a d'abord annoncé vouloir rejouer au football dans les semaines à venir après une saison difficile. Derrière, suite à une question d'un journaliste, il a expliqué que cette décision était prise depuis un long moment déjà.

"On a eu une discussion bien avant la reprise de l'entraînement et il a fait part d'une honneteté. Ce n'est pas simple à digérer mais je pense que ça a le mérite d'être honnête. Ce n'est pas ce qui était prévu de mon côté. J'ai mis un peu de temps à essayer de trouver la meilleure solution et la meilleure solution est d'accepter la décision du club."

Avant de quitter la salle sous les applaudissements des journalistes, Dimitri Payet en a profité pour s'excuser auprès de ses anciens coéquipiers et de remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné durant ces longues années passées à l'OM. De son côté, Pablo Longoria a affirmé que ce n'était pas un aurevoir mais plutôt un "à bientôt".