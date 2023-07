Alors que Bradley Barcola serait d'accord pour rejoindre le PSG, l'OL espère toujours le conserver dans ses rangs. L'ailier sème le doute sur son avenir.

Mercato PSG : Bradley Barcola réitère son amour pour l'OL

La partie est encore loin d'être gagnée pour le Paris-Saint-Germain. À la recherche d'un jeune talent pour compléter son attaque, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Bradley Barcola. Le jeune attaquant lyonnais (20 ans) a réalisé son meilleur bilan la saison passée, avec 7 buts et 8 passes décisives en 31 matchs. Contre toute attente, le journaliste Fabrizio Romano nous a appris qu'il était d'accord pour rejoindre le PSG samedi. Mais les choses se compliquent.

Bradley Barcola a décidé d'alimenter lui-même les rumeurs sur son avenir. Sur le réseau social Instagram, l'ailier a posté une photo de lui tout jeune à un tournoi avec le maillot de l’OL. Celle-ci s'est accompagnée de trois smileys : un lion, qui représente sans doute les Gones, ainsi qu'un cœur rouge et bleu. Un beau message d'amour envers son club formateur, qui jette à nouveau le doute sur son avenir. Annoncé proche du PSG, Barcola a-t-il finalement choisi de rester à Lyon ?

L'OL garde de l'avance dans le dossier Barcola

Ces dernières semaines, plusieurs indices sont tombés pour l'avenir de Bradley Barcola. Le 25 juin dernier, le joueur avait donné l'avantage à l'OL lors d'un entretien pour L'Équipe : « J’ai une saison à confirmer. Il ne faut pas oublier que j’ai juste fait six mois… Je suis bien à l’OL, j’espère que je continuerai à avoir la confiance du coach. Je ne sais pas comment le mercato va se passer, mais, je ne vois pas pourquoi je partirais. J’ai besoin de faire une saison pleine, que je commence dans la peau d’un titulaire » avait-il lâché.

Des propos forts qui auraient beaucoup plu à son club. Vendredi, John Textor aurait répondu cash à l'intérêt du PSG pour sa pépite : le président lyonnais ne veut pas entendre parler d'une vente, selon le journaliste Hugo Guillemet. Et ce, malgré la somme colossale qu'il pourrait toucher. Le champion de France en titre serait prêt à dépenser entre 40 et 50 millions d'euros pour Barcola, d'après Foot Mercato. L'attaquant de 20 ans est pourtant estimé à 18 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Reste à savoir si Lyon va craquer et le laisser filer. La balle est dans le camp des Rhodaniens.