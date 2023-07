Grande priorité de Luis Campos pour doter le PSG d’un grand avant-centre, Victor Osimhen serait tout proche de régler définitivement son avenir à Naples.

Mercato PSG : Victor Osimhen proche d’une prolongation avec le Napoli

Présent en conférence de presse la semaine passée, le nouvel entraîneur du SSC Naples, Rudi Garcia, a porté un coup fatal au Paris Saint-Germain en assurant que son attaquant Victor Osimhen, priorité de Luis Campos pour le poste de numéro 9, allait évoluer sous ses ordres la saison prochaine.

« J’ai déjà discuté avec Osimhen. Je ne sais pas ce qu’il dit sur les réseaux sociaux, je n’y vais pas souvent. Mais s’il a déclaré sa flamme à Napoli, je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses », a notamment déclaré le technicien français, Rudi Garcia. Et ce dimanche, la presse italienne indique que l’international nigérian de 24 ans serait sur le point de fixer son avenir avec le récent champion de Serie A, tout en laissant une ouverture à ses courtisans pour l’été prochain.

Une clause libératoire abordable pour Victor Osimhen ?

Sous contrat jusqu’en juin 2025 et courtisé par les plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Victor Osimhen est encore loin d’un départ du Napoli lors de ce mercato estival. En effet, selon les informations de Sky Italia, l’agent de l’ancien buteur de Lille OSC, Roberto Calenda, a quitté le camp d’entraînement de Dimaro pour rencontrer le président napolitain, Aurelio De Laurentiis, dans l’optique de trouver un accord définitif sur la prolongation de son client. Toujours selon la même source, Osimhen pourrait parapher un nouveau bail de deux ans supplémentaires, soit jusqu’en juin 2027, mais le représentant du joueur espère inclure une clause libératoire d’un montant compris entre 120 et 140 millions d’euros dans ce nouveau contrat.