Le dossier Kevin Danso commence à être compliqué pour le RC Lens. Alors qu'une prolongation était actée, un cador italien vient jouer les trouble-fêtes.

Mercato RC Lens : La prolongation de Kevin Danso bat de l'aile

Après les départs de Seko Fofana à Al-Nassr et Loïs Openda en direction du RB Leipzig, le RC Lens pourrait perdre leur taulier défensif. Annoncé fidèle au RCL depuis plusieurs semaines, l'officialisation de la prolongation de Kevin Dansotarde de plus en plus. Un casse-tête pour le club nordiste qui aimerait bien prolonger son contrat, conscient des sollicitations dont il fait part. Le défenseur bénéficie d'une très belle cote sur le marché, et particulièrement en Italie où un cador de Serie A est revenu à la charge pour tenter de s'offrir ses services.

Naples fait de Kevin Danso sa priorité

Naples, déjà intéressé depuis quelque temps, est revenu à la charge pour le numéro 4 du RC Lens. Orphelin de Kim Min-jae, parti rejoindre le Bayern Munich, les Napolitains ont jeté leur dévolu sur le joueur, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. De son côté, le quotidien Il Mattino affirme qu'un contrat de cinq ans assorti d'un salaire de deux millions par an l'attend du côté des Alpes.

Toujours selon les médias italiens, la direction de Naples attend une réponse du principal intéressé avant de formuler une offre. Une première tentative autour de 20 et 25 millions d'euros devrait être lancée dans les jours à venir. Ce retour vers l'Autrichien s'explique par le fait que les champions d'Italie ne voient pas d'avancées sur le dossier Castello Lukeba.

Conscients de son talent, les Sang et Or attendent au moins 30 millions d'euros pour l'international aux 13 sélections. Reste à savoir quelle sera la décision de l'ancien joueur de Southampton. Rester une saison de plus pour disputer la Ligue des Champions avec le RC Lens, ou bien partir en Italie rejoindre Rudi Garcia ? Réponse dans les semaines à venir.