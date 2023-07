Transféré par le RC Lens en Arabie saoudite, Seko Fofana n’est pas parti totalement de l'Artois. Il sera bientôt actionnaire du club nordiste.

Mercato RC Lens : Pouille loue l'engagement de Seko Fofana au RCL

Seko Fofana (28 ans) n’est plus un joueur du RC Lens. Il a quitté le club du Nord de la France pour engager avec Al Nassr en Arabie saoudite, comme pressenti. En trois saisons sous le maillot des Sang et Or, le milieu de terrain ivoirien a été un véritable taulier de l’équipe, participant largement à la qualification du RCL à la Ligue des Champions 2023-2024. En plus de ses multiples taches dans l’entrejeu lensois, l’international ivoirien aux 8 sélections avait été décisif. Il avait marqué 7 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs de Ligue 1.

Réagissant au départ de Seko Fofana, Arnaud Pouille a loué l'engagement, le courage et l’exemplarité de celui qui a été le capitaine du RC Lens à 72 reprises en trois saisons. « J’ai envie de surtout saluer un capitaine exemplaire qui a été étincelant et a montré la voie durant trois saisons. Seko a porté haut et fièrement le blason artésien, avant le brassard. ll fait partie des rares joueurs qui ont refusé des propositions de clubs qualifiés en Ligue des Champions pour s'engager avec un promu (en aout 2020). Tout le monde au club lui dit merci et lui témoigne son respect pour ce qu'il a accompli ».

Seko Fofana va entrer dans le capital du RC Lens

Mais le natif de Paris n’est pas parti définitivement de Lens. En plus de ses statistiques gravées dans l'histoire du club lensois, il a décidé d'en devenir un actionnaire, comme l’a annoncé le Directeur général : « Si Seko Fofana intègre ce jour un nouveau projet, son attachement au Racing demeure et réciproquement. Il pourra se matérialiser à l’avenir sous une autre forme. Il va très prochainement devenir le premier joueur partant d'un club à en devenir un actionnaire ». Selon l'explication d’Arnaud Pouille, « cet engagement concret est un acte fort qui souligne la confiance du joueur dans le futur du club qui ancre leur relation dans le temps. »