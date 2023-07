À la fin du stage de l'ASSE à La Plagne, Laurent Batlles a annoncé la couleur pour le début du championnat de Ligue 2.

ASSE : Laurent Batlles déplore quelques soucis physiques

L’ASSE était en regroupement à La Plagne depuis samedi, à l’issue du match amical contre Clermont Foot (2-0). Laurent Batlles a fait le point sur ce "stage de cohésion". Il regrette quelques blessures, mais se dit satisfait de la préparation de pré-saison. « La préparation jusqu’à maintenant est très positive. Ça se passe bien malgré quelques pépins physiques pour certains aux adducteurs ou d’autres qui sont touchés par la maladie (Dennis Appiah, ndlr). Je suis très content de l’investissement de chacun et suis satisfait au vu des matchs de préparation », a-t-il noté.

Le retour de Gaëtan Charbonnier annoncé face à Montpellier

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne s’est ensuite projeté sur le début de saison. À 11 jours du premier match contre Grenoble Foot (le samedi 5 août), le technicien de l’équipe stéphanoise n’est pas certain de pouvoir disposer de ses joueurs. Il y a encore des incertitudes sur la forme de quelques joueurs, notamment Gaëtan Charbonnier.

« Gaëtan est impatient à l’idée de reprendre, mais il faut qu’on soit vigilants. Il doit reprendre le jeu avec contact sous peu, mais il n’est pas prévu qu’il joue contre Annecy (mercredi). On va tout de même prévoir quelques minutes contre Montpellier (samedi) pour qu’il ait des repères », a indiqué Laurent Batlles.

Batubinsika, Nkounkou et Bouchouari incertains pour le début de la Ligue 2

Dernière recrue en date de l’ASSE, Dylan Batubinsika n’est pas encore prêt. Idem pour Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari, qui reprendront les entraînements, mercredi, en raison de leurs vacances prolongées. « On verra dans quel état de forme Niels et Benjamin sont. Dylan va reprendre les tests physiques avec eux, on espère leur donner du temps de jeu dès la première journée. C’est notre objectif, on verra si on y arrive », a répondu l'entraîneur de l’ASSE.

En tout état de cause, Laurent Batlles ne veut pas manquer le début de saison. « On veut être performants dès le premier match pour débuter le championnat de la meilleure des façons. C’est l’objectif qu’on se fixe : être prêts dès la première minute du premier match », a-t-il déclaré.