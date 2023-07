Santiago Cucci a expliqué dans une interview que l'OL comptait sur ses meilleurs joueurs et a évoqué les cas Barcola et Lukeba.

Mercato OL : Bradley Barcola et Castello Lukeba au coeur du projet lyonnais

C'est un changement de politique complet depuis le départ de Jean-Michel Aulas. Fini les promesses de vente à la DNCG six mois avant le mercato afin d'éviter les sanctions. Dans une interview accordée au journal L'Équipe, le nouveau président exécutif de l'OL, Santiago Cucci, a exprimé sa volonté de changer de méthode de fonctionnement pour relancer la machine. Comme l'avait précisé John Textor en mars dernier, attendre un résultat différent sans changer de méthode de travail résulte de la folie, d'après Cucci.

Contrairement à l'ancienne direction, le nouveau n°1 compte bien garder ses meilleurs éléments afin de construire un projet autour d'eux. "Nous voulons vendre uniquement les joueurs qui ne s'inscrivent pas dans le long terme. À l'inverse, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet. Bradley Barcola et Castello Lukeba en font partie." Voilà qui devrait refroidir les ardeurs du PSG, annoncé très insistant sur le dossier Barcola.

Qu'attendre du mois d'août ?

Le dernier mois du mercato lyonnais devrait être assez mouvementé. Avec les sanctions de la DNCG, l'OL est à l'équilibre, et doit vendre pour acheter, comme Karl Toko-Ekambi, qui devrait partir dans les prochains jours aux Émirats. Mais Lyon aimerait conserver ses jeunes pépites, à commencer par Bradley Barcola et Castello Lukeba. Joueurs les plus convoités de l'effectif, ce sont aussi ceux qui rapporteraient le plus. Mais le recrutement de suppléants s'annonce compliqué pour les Gones qui n'ont pas encore étoffé leur cellule de recrutement, qui vont essayer de se serrer la ceinture pour conserver leurs jeunes pousses.

Le dossier Rayan Cherki devrait aussi faire grincer des dents cette saison. Car le milieu offensif n'a plus que deux ans de contrat, et qu'une prolongation risque d'être compliquée à obtenir, tant la marge de manoeuvre sur les salaires est faible à cause de l'encadrement. Cette saison peut donc s'annoncer laborieuse, mais si le plan suivi est respecté, elle devrait faire énormément de bien aux comptes de l'OL, et permettre au club de repartir définitivement de l'avant.