Très actif sur le marché des transferts, notamment dans le sens des arrivées, l’OM vient aussi de boucler un départ en toute discrétion.

L'Olympique de Marseille se montre très actif sur le marché des transferts cet été. Les arrivées successives de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr marquent clairement la volonté du club phocéen à renforcer ses lignes pour la saison à venir. Dans le même temps, plusieurs joueurs ont également quitté le navire marseillais, tels qu'Arkadiusz Milik et Luis Suarez. D’autres départs pourraient suivre.

Mercato OM : Michaël Lebaillif quitte Marseille

Parmi les joueurs susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille, trois noms ressortent : Pol Lirola, Konrad De la Fuente et Jordan Amavi se rapprochent de la porte de sortie. Les dirigeants de l’OM s’activent déjà en coulisse pour trouver une porte de sortie pour ces trois indésirables, afin de remodeler l'effectif selon les objectifs de l'entraîneur Marcelino. En parallèle de ces ajustements, la direction marseillaise vient aussi d’enregistrer un nouveau départ.

Après une vingtaine d'années passées au Havre AC, Michaël Lebaillif avait rejoint l'OM l'été dernier. Il avait pris en charge les U19 du club phocéen. Mais une année après son arrivée, le technicien de 50 ans quitte Marseille. En effet, selon les informations relayées par le compte Twitter Treize013, Michaël Lebaillif a décidé de démissionner de son poste à l'OM. La démission de l'entraîneur serait liée à sa relégation chez les U17, ce qui aurait été un facteur déterminant dans son choix. La source ajoute que Michaël Lebaillif devrait être remplacé à la tête des U19 par Gérard Bracconier.

Cette décision, si elle se confirme, marque une nouvelle étape dans les changements opérés au sein du personnel technique de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen devra désormais trouver une solution pour assurer une continuité dans la gestion de ses jeunes talents. Au-delà de ces ajustements internes, l'OM continue de se focaliser sur son recrutement estival. Pablo Longoria et son équipe cherchent à bâtir une formation compétitive, équilibrée et ambitieuse pour la saison à venir, avec pour objectif de jouer les premiers rôles en championnat et de briller sur la scène européenne.