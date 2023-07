Cible de Wolfsburg depuis plusieurs semaines, Lovro Majer a trouvé un accord avec le club allemand, qui doit désormais convaincre le Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Wolfsburg ne lâche pas Lovro Majer

Après avoir recruté Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon et Geoffrey Lembet, le Stade Rennais cherche maintenant à se séparer de plusieurs éléments, notamment au milieu de terrain où Bruno Genesio possède de nombreux joueurs à ce poste. Dernièrement, c'est le milieu craote Lovro Majer qui semble le plus enclin à faire ses bagages et quitter la Bretagne dans les semaines à venir. Parmi les clubs intéressés, Wolfsburg est le plus insistant, et a déjà formulé deux offres pour le joueur de 25 ans.

Et si ces deux propositions ont été refusées par les dirigeants bretons, le pensionnaire de Bundesliga est revenu à la charge ces dernières heures. Selon un média spécialisé sur Wolfsburg, waz-online.de, une troisième offre de 20 millions d'euros plus bonus a été formulée par les représentants de l'équipe allemande. Autre précision faites par Foot Mercato, Lovro Majer s'est d'ores et déjà mis d'accord avec Wolfsburg concernant son futur contrat. Reste à savoir si cette trosième proposition correspondera aux attentes de Florian Maurice, lui qui souhaite récupérer 30 millions d'euros au moins pour sa pépite.

Un transfert bouclé dans les 7 jours ?

Toujours selon la source, l'opération entre Wolfsburg et le Stade Rennais concernant Lovro Majer pourrait être bouclée dans les 7 prochains jours. Le SRFC devrait donc se séparer de son milieu croate cet été, lui qui est arrivé le 26 août 2021 et réalisé une première saison exceptionnelle sous le maillot rennais. L'an dernier, le joueur de 25 ans a vécu un exercice beaucoup plus délicat, avec un temps de jeu considérablement réduit. Toutefois, il a su répondre présent dans les derniers matchs importants des Rouge et Noir lorsque Bruno Genesio a fait appel à lui.

En attendant d'être définitivement fixé sur son avenir, Lovro Majer prépare le prochain exercice avec l'ensemble de ses coéquipiers, et a disputé l'intégralité de la rencontre face à Brest mercredi soir, remportée 1-0 par le Stade Rennais. Quelques jours plus tôt, il était rentré en seconde période contre Saint-Malo (2-1), et s'était offert un joli but à l'heure de jeu.