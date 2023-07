L’ASSE n’était pas au complet face à Annecy, à un peu plus d’une semaine du début du championnat. Laurent Batlles s’explique sur ces absences.

ASSE : Charbonnier, Batubinsika, Nkounkou n’étaient pas prévus contre Annecy

L’ ASSE a livré son avant-dernier match amical contre Annecy, mercredi. Les Stéphanois ont infligé une défaite (3-2) au club relégué en National à l’Etrat. L’équipe de Laurent Batlles était pourtant incomplète. Plusieurs joueurs manquaient à l’appel, en raison de pépins physiques ou maladie. C'est le cas Gaëtan Charbonnier. Revenu d’une grave blessure au genou contractée en février dernier, il devrait faire ses premières minutes face à Montpellier, samedi, comme l’a annoncé Laurent Batlles.

Dylan Batubinsika, la dernière recrue en date des Verts, était aussi absent. Le défenseur central recruté au FC Famalicão (Portugal) la semaine dernière a repris les tests physiques, mercredi, en même temps que Niels Nkounkou et Benjamin Bouchouari, qui sont revenus de vacances. Il était donc prévu que ces joueurs ne soient pas présents face à Annecy.

Laurent Batlles évoque « une séance un peu plus poussée pour certains joueurs »

La première recrue estivale de l’ASSE, Ibrahim Sissoko, était également absente, lui qui avait été buteur face à Grenoble pour sa première sous le maillot stéphanois. Malade et absent au stage à La Plagne (22 au 25 juillet), Dennis Appiah n’a pas non plus pris part à la rencontre, tout comme Gautier Larsonneur (gardien de but N°1), Louis Mouton et Ayman Aiki.

Laurent Batlles a justifié ces absences sur le site internet de l'ASSE. « On a fait une séance (d'entrainemnt, ndlr) un peu plus poussée pour certains mercredi matin, notamment pour Ibra’ (Ibrahim Sissoko) », a-t-il expliqué, sans plus de détails. À noter qu'El Hadji Dieye (21 ans) est sorti sur blessure après 39 minutes de jeu. Le jeune ailier droit avait été aligné d’entrée de jeu face à Annecy.