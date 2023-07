Alors que les négociations entre les deux parties semblaient à l’arrêt, Alexis Sanchez serait finalement prêt à prolonger son contrat avec l’OM.

Mercato OM : Marseille, la meilleure option pour Alexis Sanchez

Alexis Sanchez est récemment sorti de son mutisme en partageant une publication énigmatique sur les réseaux sociaux. Utilisant des émoticônes représentant un chronomètre, un sablier, une batterie et un ballon de football, accompagnés du mot "temps", le meilleur buteur de l'OM de la dernière saison indiquait qu'il était enfin prêt à dévoiler sa prochaine destination.

L’attaquant chilien est fortement courtisé sur le marché des transferts en raison de l'expiration de son contrat avec l'Olympique de Marseille. Depuis le 1er juillet dernier, Alexis Sanchez est libre de signer là où il le souhaite. Les dirigeants de l'OM ont tenté de le convaincre de prolonger en lui proposant une offre de 3 millions d'euros, sans succès. Le joueur de 34 ans souhaitait obtenir une revalorisation salariale plus conséquente avant de prolonger. Sauf que le président Pablo Longoria et son équipe refusent de céder à ces demandes jugées excessives.

Ce désaccord poussait alors l’attaquant expérimenté vers d'autres options. L'Arabie saoudite était même citée comme la destination favorite pour l’accueillir, mais les Saoudiens auraient revu leur position en raison des exigences financières élevées du joueur. Ce retrait du royaume saoudien a alors basculé en faveur de l’OM. ESPN assure en effet que Marseille est redevenue la meilleure option aux yeux d’Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez proche de signer un nouveau contrat à Marseille

S’il nourrissait auparavant des envies de départ durant ce mercato estival, Alexis Sanchez aurait finalement été convaincu par le mercato ambitieux de l’OM. En fin de saison dernière, le natif de Tocopilla avait conditionné sa prolongation de contrat à Marseille aux ambitions du club. À ce stade du mercato, Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr sont venus renforcer l’effectif et des recrues supplémentaires sont attendues.

La direction de l’OM réalise ainsi un mercato ambitieux et cohérent, des arguments qui auraient finalement convaincu Alexis Sanchez de faire machine arrière. La source assure en effet que l’attaquant chilien s’apprête à signer un nouveau contrat d’un an à Marseille. La prolongation de son contrat devrait être bouclée dans les prochains jours, pour la plus grande joie des supporters qui rêvent déjà d’un duo Sanchez-Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise.

Certains médias chiliens annoncent même que l’ancien attaquant de l’Inter Milan serait déjà en route pour un retour à l’Olympique de Marseille. Il faudra tout de même patienter avant d’être fixé sur ce dossier. Les prochains jours seront déterminants pour connaître l’issue de cette affaire.