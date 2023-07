Mis à l’écart du groupe de l’OM, Pol Lirola se rapproche d’un retour en Espagne. Un nouveau prétendant se manifeste pour son transfert.

Mercato OM : Pol Lirola se rapproche de l’Espagne

L'arrière droit de l'Olympique de Marseille, Pol Lirola, est actuellement en quête d'un nouveau point de chute après un prêt décevant à Elche la saison dernière. Malgré son retour à l’OM cet été, le joueur de 25 ans ne fait pas partie des plans de la direction et a été mis à l'écart du groupe professionnel. Le défenseur espagnol se retrouve parmi les "lofteurs" de l'OM, aux côtés de Jordan Amavi et Konrad De la Fuente, suivant un programme de reprise distinct de l'équipe première.

Cette mise à l'écart laisse clairement entendre que Pol Lirola devrait chercher un nouveau club s'il souhaite obtenir davantage de temps de jeu la saison prochaine. Ses agents sont donc à l'œuvre pour lui trouver un nouveau point de chute, et les récentes spéculations l'envoyaient notamment en Serie A. Toutefois, il semble que le championnat espagnol soit une option sérieuse pour l'accueillir.

Pol Lirola en négociations avancés avec le Deportivo Alaves

En effet, selon les informations de Tuttomercatoweb, l’ancien défenseur de la Fiorentina est actuellement en pourparlers avancés avec Deportivo Alavés, club récemment promu en Liga. Pour Alavés, l'objectif principal est de valider son maintien la saison prochaine, et Pol Lirola représenterait une recrue intéressante pour renforcer son effectif. Les discussions entre les deux parties se poursuivent, et l'OM ne devrait pas faire obstacle à son départ.

La valeur du latéral droit est estimée à environ 2 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarket. Ce prix parait abordable pour Deportivo Alavés. Pour Pol Lirola, ce transfert représente l'opportunité de rebondir et de se relancer dans le championnat espagnol, qu'il connaît bien. Du côté de l'OM, ce transfert permettra de dégraisser son effectif et d'alléger sa masse salariale. Si les discussions avec le Deportivo Alavés aboutissent à un accord, cela permettrait donc au joueur et au club présidé par Pablo Longoria de tourner la page de leur collaboration.