Malgré la volonté affichée de sa direction à le conserver pour la saison prochaine, Bradley Barcola semble déterminé à rejoindre les rangs du PSG cet été.

Mercato PSG : Accord confirmé entre Bradley Barcola et Paris

Très apprécié par les décideurs du Paris Saint-Germain, notamment Luis Enrique et Luis Campos, Bradley Barcola pourrait rejoindre les Rouge et Bleu, qui doivent encore attirer au moins deux joueurs français pour les listes UEFA en Ligue des Champions. Surtout que le jeune ailier de l’Olympique Lyonnais est très apprécié par Luis Enrique.

Sports Zone confirme ce mardi que l’international espoir français dispose d’un accord de principe avec le club de la capitale française et espère que son transfert se réalise cet été. La première offre du PSG pour l’OL ne devrait plus tarder. Le dossier pourrait même s’accélérer à compter de la semaine prochaine, sous la houlette de son nouvel agent, Jorge Mendes.

« Même si Jorge Mendes est le nouvel agent de Bradley Barcola, son mandat prend effet de façon officielle seulement le 1er août. Bradley Barcola dispose d’un accord de principe avec le PSG et espère que le transfert se fasse. La première offre ne devrait plus tarder », indique le média sportif sur Twitter. Pour autant, l’affaire s’annonce d’ores et déjà très compliquée.

L’OL envoie un message clair pour Bradley Barcola

Outre les dossiers Harry Kane (Tottenham) et Bernardo Silva (Manchester City), le Paris Saint-Germain tente aussi de recruter Bradley Barcola en provenance de l’OL. Après avoir reçu un accord de principe du milieu offensif de 20 ans, le champion de France va désormais convaincre les nouveaux dirigeants lyonnais de laisser partir leur prodige.

Ce qui ne sera pas une mince affaire si l’on s’en tient à la dernière sortie du président exécutif de la formation de l'OL, Santiago Cucci. « Il nous fallait briser le cercle vicieux qui consistait à vendre chaque année nos meilleurs joueurs. Aujourd’hui, nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet. Castello Lukeba et Bradley Barcola en font partie », a déclaré le collaborateur de John Textor. Le PSG va devoir se montrer très convaincant.