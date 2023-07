Ayant la volonté de conserver ses meilleurs éléments pour le début de la nouvelle saison, le RC Lens officialise la prolongation d'un défenseur.

Mercato RC Lens : Przemyslaw Frankowski prolonge jusqu'en 2028

Bonne nouvelle pour les supporters du RC Lens. Piston droit préféré de Bollaert pour son activité débordante sur son côté, Przemyslaw Frankowski ne partira pas cet été. L'ailier polonais a signé un nouveau bail avec les Sang et Or et est désormais lié jusqu'en juin 2028 avec le RC Lens comme annoncé via le site officiel du club artésien.

"La hargne artésienne poursuit son chemin ! Reflet de la combativité lensoise et élément indispensable du système de Franck Haise, Przemyslaw Frankowski prolonge en sang et or jusqu’en 2028. En constante progression depuis son arrivée il y a deux ans, le piston international aux 34 sélections va continuer d'alimenter les couloirs de jeu."

Arrivé durant l'été 2021 au RC Lens, Przemyslaw Frankowski s'est imposé comme un titulaire indiscutable au poste de piston droit. La saison dernière, le joueur de 28 ans a disputé 53 matchs toutes compétitions confondues, faisant de lui l'un des joueurs les plus utilisés par Franck Haise.

Les supporters prient pour voir Kevin Danso rester

C'est le dossier chaud du moment au RC Lens. Si sa prolongation semblait en bonne voie, Kevin Danso se rapproche de plus en plus d'un départ ces dernières heures. Naples est revenu à la charge sur ce dossier, et Rudi Garcia ne compte pas lâcher l'affaire. Le défenseur autrichien veut quant à lui rejoindre l'Italie, mais ne compte pas partir au clash avec la direction lensoise. Ces dernières heures, une offre de 22 millions d'euros a été formulée par les dirigeants napolitians, mais celle-ci ne correspond pas aux attentes des Sang et Or qui veulent au moins 30 millions d'euros pour céder leur défenseur.