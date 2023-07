Alors que l'OGC Nice a enfin lancé son mercato estival cette semaine, un taulier du Gym a été récemment visé par l'Arabie saoudite.

Mercato OGC Nice : Jean-Clair Todibo a refusé l'Arabie saoudite

L'OGC Nice a bien failli perdre très gros cet été. Alors que Khéphren Thuram n'est pas encore certain de rester sur la Côte d'Azur à l'issue du mercato estival, Jean-Clair Todibo aurait pu quitter le club ces dernières semaines, comme l'indique Nice-Matin. En effet, le journal local explique que l'Arabie saoudite s'est renseigné sur la situation du joueur de 23 ans. Toutefois, le jeune défenseur central, qui a la perspective de disputer l'Euro 2024 l'année prochaine avec l'Équipe de France, a repoussé les avances venues du Golfe et reste pour le moment pleinement investi avec l'OGC Nice.

Un départ du taulier niçois reste tout de même envisageable, et l'OGC Nice pourrait se montrer vendeur avec une offre comprise entre 40 et 50 millions d'euros. Plusieurs cadors européens sont déjà positionnés sur le dossier.

Fraîchement arrivé, Morgan Sanson livre ses ambitions

Il a été la première recrue tant attendue à l'OGC Nice. Lundi dernier, Morgan Sanson s'est engagé avec le Gym, lui qui sortait d'un prêt plutôt abouti à Strasbourg lors de la deuxième partie de saison dernière. Ce vendredi, l'ancien marseillais a été présenté en conférence de presse aux côtés de Florent Ghisolfi, directeur sportif du Gym, ainsi que le président Jean-Pierre Rivère, et il ne manque pas d'ambitions dans ses propos.

"Aujourd'hui, j'amène mon expérience, mais aussi ma volonté de remonter là-haut, de retoucher les Coupes d'Europe, que ce soit l'Europa League ou plus tard la Ligue des Champions. Mon objectif personnel est de remettre l'OGC Nice, comme ces dernières années ,sur l'Europe, d'être le plus performant possible et le plus rapidement dans la continuité pour que je rende fier tout le monde et que je redonne la confiance qui m'a été donné." Nul doute qu'avec ses déclarations, Morgan Sanson sera attendu de pied ferme par les supporters lors des premiers matchs de l'OGC Nice à l'Allianz Riviera.