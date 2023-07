Mathieu Cafaro est l’un des deux premiers joueurs recrutés par l’ASSE cet été, avec Niels Nkounkou. Laurent Batlles justifie la célérité de sa signature.

ASSE : Mathieu Cafaro, une deuxième partie de saison canon

Prêté par le Standard de Liège à l’ASSE à l’été 2022, Mathieu Cafaro avait raté son début de saison sous le maillot des Verts. Il s’était cependant bien repris pendant la deuxième moitié de l’exercice, dans un nouveau rôle de piston droit. Ses performances témoignent bien de sa fin de saison canon. L’ailier droit avait marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en 19 apparitions en 2023, alors qu’il avait inscrit un seul but et une passe décisive en 14 matchs disputés en 2022.

L’une des réalisations de Mathieu Cafaro avait été choisie récompensé du prix du plus beau but de la Ligue 2, lors des Trophées UNFP 2022-2023. Il s’agit d’une superbe reprise de volée, depuis l'extérieur de la surface de réparation, contre Annecy (3-2), à la 22e journée du championnat.

Mercato : Cafaro s'est donné les moyens de rester à Saint-Etienne, selon Batlles

Selon Laurent Batlles, les prestations abouties et les performances du natif du Cher, ont été déterminantes dans la décision de l’ASSE. En effet, les décideurs stéphanois ont transféré définitivement le joueur prêté, seulement 3 jours après le dernier match de la saison. « Mathieu Cafaro voulait rester au club, donc, il s’est donné les moyens pour que l’ASSE lève (rapidement, ndlr) l’option d’achat et l’achète derrière », a souligné l’entraineur des Verts.

Le gros défi qui attend maintenant la nouvelle recrue, c’est de poursuivre sur la lancée de sa seconde partie de la saison. « Maintenant, comme pour tout le monde, pour jouer il faut être performant. J’essaye d’être juste avec toute l’équipe, ce sont les plus performants qui joueront, à Mathieu aussi de continuer pour rester à ce poste-là », a prévenu Laurent Batlles.