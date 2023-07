Très actif dans le sens des arrivées, l’OM s’apprête à se séparer de Cengiz Under. Un accord total a été conclu avec Fenerbahçe pour son transfert.

Mercato OM : Accord total avec Fenerbahçe pour Cengiz Under

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, est décidément très actif sur le marché des transferts en attirant des joueurs de qualité. Après les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr, la direction marseillaise se concentre à présent sur la réduction de sa masse salariale en se séparant de certains joueurs. D’ailleurs, l’OM s’apprête à boucler une importante vente en attaque.

Excepté un énorme rebondissement de dernière minute, Cengiz Under ne portera pas le maillot phocéen la saison prochaine. Comme cela est évoqué depuis quelques jours, le Fenerbahçe a récemment entamé des discussions avec les dirigeants de l’OM en vue de boucler la signature de l’international turc. Ces négociations ont finalement été très fructueuses. Car, selon les dernières informations du journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, un accord a été conclu entre l’OM été le Fenerbahçe pour le transfert de Cengiz Under. L’affaire serait conclue entre les deux écuries. Dorénavant, les discussions finales porteraient sur l'étalement du paiement du transfert, ainsi que sur d'éventuelles primes.

Même si le montant exact de la transaction n’a pas été précisé, certains médias turcs évoquent déjà une somme se situant entre 12 et 15 millions d'euros pour le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe. Si cette information venait à se confirmer, l'OM réaliserait ainsi une belle plus-value pour un joueur acheté à 8,4 millions d'euros en provenance de l'AS Rome en juillet 2021. La direction de l'Olympique de Marseille exigerait à l'avance la majeure partie des frais de transfert convenus avant de céder Cengiz Ünder. Les discussions se poursuivent entre les deux parties afin d'entériner ce deal.

Un contrat de trois ans pour Cengiz Under

De son côté, Cengiz Under aurait déjà donné son accord pour rejoindre le Fenerbahçe sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu'en juin 2026. Les derniers détails de cette opération seraient en train d'être finalisés entre les différentes parties. Cette vente potentielle de Cengiz Under s'inscrit donc dans la stratégie de l'OM de soulager un peu ses finances durement éprouvées cet été et de faciliter l’arrivée de ses nouvelles recrues.

Après avoir réalisé des recrutements de qualité durant ce mercato, le club entraîné par Marcelino cherche maintenant à équilibrer ses finances. Il faudra sans doute à attendre l'officialisation de la transaction pour savoir si l'OM réalise effectivement une belle opération financière avec le transfert de Cengiz Under à Fenerbahçe. Quoi qu’il en soit, d’autres départs sont attendus à Marseille. Pol Lirola, Jordan Amavi, Konrad de la Fuente et Mattéo Guendouzi se rapprochent de la sortie.