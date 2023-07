Après Messi, Kylian Mbappé et Marco Verratti pourraient aussi quitter les rangs du PSG cet été. Luis Enrique ferait un peu la moue pour le milieu italien.

Mercato PSG : Marco Verratti a « envie de partir »

Arrivé à l’été 2012 en provenance de Delfino Pescara contre un chèque de 10 millions d’euros, Marco Verratti pourrait bien quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Après onze saisons passées sous les couleurs rouge et bleu, le milieu de terrain italien aimerait changer d’air pour découvrir un nouveau projet. Le journaliste José Barroso confirme ainsi que le joueur de 30 ans a trouvé un accord contractuel avec les dirigeants d’Al-Hilal pour rejoindre l’Arabie saoudite dès cet été.

« Ils ont déjà trouvé un accord verbal avec le joueur, il a envie de partir. Il a envie d’aller voir ailleurs, il ne se sent pas en odeur de sainteté au PSG. Il a ouvert la porte à un départ en Arabie saoudite. La première offre de 30M€ a été refusée par le PSG. Tout est réuni pour un départ, mais on n’y est pas encore, la balle est dans le camp d’Al Hilal », a expliqué Barroso dans le débrief mercato du quotidien L’Équipe. Selon plusieurs médias locaux et étrangers, le Paris SG réclamerait 100 millions d’euros pour laisser partir Verratti. Pour autant, le nouveau coach des Rouge et Bleu aurait une position contraire à celle de ses dirigeants dans ce dossier.

Luis Enrique veut garder Marco Verratti au Paris SG

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Marco Verratti a donné son accord à Al-Hilal pour un transfert cet été. Pour convaincre l’international italien, le club saoudien lui a vendu un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026, avec à la clé un mirobolant salaire de 52 millions d’euros par saison. Sauf que le journal Le Parisien révèle que Luis Enrique compte sur le compatriote de Gianluigi Donnarumma et qu’il aimerait le garder dans son collectif, bien conscient de son profil rare et de sa capacité à faire des différences. L’ancien entraîneur du Barça estime pouvoir faire monter en puissance le « Petit Hibou » dans l’entrejeu du PSG, mais à condition qu’il retrouve son niveau. Reste donc à savoir ce que va décider le Paris SG dans cette affaire.