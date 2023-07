Après avoir renfloué ses caisses grâce au départ de plusieurs cadres dont Loïs Openda, le RC Lens pourrait obtenir deux renforts pour son attaque.

Mercato RC Lens : Les Sang-et-Or ne lâchent pas Levi Garcia

Depuis le départ de Loïs Openda, le RC Lens s'active pour renforcer son attaque avant la prochaine saison. Le club artésien a déjà coché plusieurs noms dans cette optique, mais deux d'entre eux retiendraient particulièrement son attention : Levi Garcia (25 ans, AEK Athènes) et Gift Orban (21 ans, La Gantoise). Le premier serait prioritaire, à en croire les dernières informations de Foot Mercato.

Le média sportif précise que « malgré la complexité du dossier », le RCL a toujours l'intention de le recruter. Pour rappel, l'AEK Athènes aurait refusé une première offre de 21,5 millions d'euros. Une décision étonnante car selon le journaliste Bertrand Queneutte, le club grec aurait pu accepter un montant de 15 millions d'euros en juin dernier. Cela voudrait donc dire que l'AEK se montrerait désormais plus gourmand, d'où les complications dans cette affaire.

Le RC Lens espère un échec du LOSC pour Gift Orban

Deuxième cible offensive retenue par le RC Lens, Gift Orban n'a pas encore fait de choix pour son avenir. Mais l'attaquant nigérian a déjà donné plusieurs indices. « J'aime la Belgique, mais je veux aller dans une ligue supérieure. Je veux juste acquérir plus d'expérience à un niveau supérieur. Comme Jonathan David ? Je regarde pas les autres joueurs, j'essaie juste de tracer ma propre voie. Mon travail est de jouer le plus haut possible » a-t-il déclaré après la victoire des siens face au MSK Zilina (5-1), dans des propos rapportés par But Football Club.

Le LOSC, qui a fait du joueur sa priorité, pourrait donc être doublé par son rival lensois. Le prodige de La Gantoise est estimé à 20 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui rentre parfaitement dans le budget des Sang-et-Or, qui pourraient se permettre une folie après les ventes de Seko Fofana, Loïs Openda et Jean Onana. Pour rappel, Lens aurait récolté plus de 67 millions d'euros grâce à ces opérations selon L'Équipe. Une somme qui sera assurément utilisée pour de prochains recrutements.