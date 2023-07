Désireux de trouver le successeur de Loïs Openda durant ce mercato estival, le RC Lens veut offrir 22,5 millions d'euros pour un buteur.

Mercato RC Lens : Le RCL casse la tirelire pour Levi Garcia

Maintenant que le feuilleton Loïs Openda a connu son épilogue il y a quelques jours, les dirigeants du RC Lens s'activent en coulisse pour trouver son remplaçant. Si le RCL a recruté Morgan Guilavogui en provenance du Paris FC, un attaquant plus expérimenté est désiré par Franck Haise dans le but d'être suffisamment armé pour disputer la prochaine Ligue des Champions.

En ce sens, les dirigeants lensois ont coché le nom de Levi Garcia, attaquant de l'AEK Athènes. Une première offre de 21,5 millions d'euros a déjà été formulée par le club artésien, mais celle-ci a été repoussée par les dirigeants grecs. Néanmoins, les Sang et Or n'ont pas lâché l'affaire, comme l'indique le média grec SDNA. En effet, la source explique qu'une nouvelle proposition de 22,5 millions d'euros a été faite pour le buteur de 25 ans. Il est également précisé que la direction lensoise serait prête à lui offrir un salaire de 3 millions d'euros annuels.

Levi Garcia, un profil similaire à Loïs Openda

Rapide, puissant et adroit devant le but. Levi Garcia, nouvelle cible du RC Lens, sort d'une saison très encourageante avec l'AEK Athènes. En 31 matchs de championnat disputés, l'attaquant de 25 ans a inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives, et se verrait bien connaître un nouveau défi en Europe après divers passages au Pays-Bas il y a quelques années.

Son profil correspond à ce que recherche Franck Haise, à savoir un attaquant capable de prendre la profondeur tout en servant de point d'appui pour ses coéquipiers. Titulaire la semaine dernière à l'occasion d'un match amical face au Shakhtar Donetsk, Levi Garcia s'est offert un joli triplé, un argument supplémentaire pour le recruter. Il faut désormais trouver un accord avec les dirigeants grecs, et la tâche s'annonce complexe puisqu'ils attendent pas moins de 30 millions d'euros pour céder leur attaquant.