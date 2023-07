Florent Ghisolfi, directeur sportif de l’OGC Nice, a livré un point sur le mercato estival du club azuréen. Et il a fait une annonce forte.

Mercato : L'OGC Nice accélère son marché estival

Le mercato de l’OGC Nice s’est emballé cette semaine avec les signatures de Morgan Sanson, puis de Jérémie Boga. Le premier est revenu en Ligue 1, après son prêt au RC Strasbourg lors des six derniers mois de la saison écoulée. L’ancien milieu de terrain de Marseille est prêté au Gym pour l’exercice 2023-2024, mais avec une option d’achat. Le deuxième est un renfort offensif. Ailier gauche de prédilection, il peut jouer comme deuxième attaquant, en soutien d’un avant-centre ou dans la position de milieu offensif. Il a été recruté à l’Atalanta Bergame (Serie A), contre un chèque d’environ 18 M€.

Avant Morgan Sanson et Jérémie Boga, l’OGC Nice avait levé l’option d’achat de Terem Moffi. Prêté par le FC Lorient au club azuréen en janvier, l’attaquant nigérian avait convaincu rapidement le staff technique et la direction niçoise. Il avait inscrit 6 buts et délivré 3 passes décisives en 16 matchs disputés en Ligue 1, sous le maillot des Aiglons.

Mercato OGC Nice : Florent Ghisolfi, « le recrutement n’est pas terminé »

Cependant, l’OGC Nice n’a pas bouclé son mercato. Florent Ghisolfi l’a affirmé, lors de la présentation des nouvelles recrues. « Le recrutement n’est pas terminé », a-t-il rassuré, dans des propos rapportés par France Bleu Azur. Le directeur sportif de l’OGC Nice a livré ensuite des indices sur la suite du mercato du club : « On espère faire venir deux ou trois joueurs. On ne va pas faire pour faire ».

Dans le sens des départs, le dirigeant a confirmé les possibles transferts de Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Ils sont convoités respectivement par le Bayern Munich et un club saoudien. « Thuram et Todibo sont sollicités. On souhaite conserver toutes nos forces vives. Depuis huit mois, on construit un puzzle qui commence à prendre forme. Mais on n’a jamais attaché un joueur. Si toutes les parties sont satisfaites, un départ peut se faire », a confié Florent Ghisolfi.