Le feuilleton Antoine Leautey continue d’animer le mercato de l’ASSE. Il aurait engagé un bras se fer avec Amiens pour quitter le club au profit des Verts.

Mercato ASSE : Antoine Leautey veut finalement quitter Amiens

Rebondissements, revirements, retournements de situation sont évoqués dans le dossier Antoine Leautey, depuis que l’intérêt de l’ASSE pour le joueur d’Amiens SC a été révélé. Ces dernières heures, des annonces contradictoires circulent sur la décision de l’ailier droit. Ayant fait savoir (vendredi) que le joueur convoité par l’ASSE « aurait donné son accord pour rester et qu'Amiens aurait fait un effort financier pour le conserver », Courrier picard apprend ce samedi qu’il souhaite finalement partir. « Antoine Leautey veut signer à Saint-Etienne, mais l’Amiens SC ne souhaite pas le laisser partir », a écrit le quotidien régional.

Évidemment, l’attaquant de 27 ans est retenu par la direction amiénoise, car il est sous contrat jusqu’en 2025. Si l’ASSE ne trouve pas un accord avec son homologue de Ligue 2, Antoine Leautey ne bougerait pas de la Somme, comme le souhaitent John Williams et Omar Daf. « On a signifié à Antoine Leautey qu'on comptait sur lui et qu'on ne voulait pas qu'il parte. On fait le travail de notre côté pour l'intéresser », avait déclaré le directeur sportif d’Amiens SC. « Antoine rentre totalement dans le projet et dans le jeu qu’on veut mettre en place. Je ferai tout mon possible pour qu’il continue l’aventure à Amiens », avait prévenu le nouveau coach du club.

Mercato ASSE : Leautey prêt à engager le bras de fer avec Amiens ?

Malgré cela, Antoine Leautey serait prêt à engager le bras de fer pour quitter Amiens, surtout après avoir refusé l’intéressement évoqué par John Williams. « Une revalorisation salariale et une prolongation de contrat ont été proposées au joueur polyvalent, mais elles ne lui conviennent pas et il veut partir », a assuré le quotidien. À noter que la valeur marchande du natif de Versailles est de 1,5 M€ selon Transfermarkt. Et c'est autour de ce montant que les Amiénois espèrent négocier son transfert.