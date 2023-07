Après sept recrues enregistrées sur ce mercato estival, Luis Enrique n’est pas encore satisfait. Le coach du PSG a passé sa commande auprès de sa direction.

Battu 3 buts à 2 en match amical par le Cerezo Osaka, vendredi, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation estivale au Japon. Mais cette première victoire, qui laisse déjà une tâche noire sur ses débuts avec les Rouge et Bleu, semble avoir mis en alerte Luis Enrique. Selon des sources proches du club de la capitale, le technicien espagnol fait déjà le pressing en interne afin que Luis Campos accélère le recrutement pour renforcer son groupe. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Luis Enrique attend encore du beau monde au Campus PSG.

Mercato PSG : Luis Enrique veut encore 5 à 6 recrues

En effet, selon les informations de Sports Zone, Luis Enrique veut que le Paris Saint-Germain tienne ses promesses en matière de recrutement et réclame encore au moins 5 recrues, voire 6, si Marco Verratti vient à quitter le club. Explicitement, le successeur de Christophe Galtier veut 2 ailiers virevoltants, pour apporter de la percussion et de l’élimination. Des joueurs aussi forts devant que derrière le ballon. Enrique veut également un milieu d’envergure internationale, Luis Campos qui voyait Bernardo Silva comme l’ailier du club est perçu par Luis Enrique comme le milieu qu’il manque.

En cas de départ de Verratti, il veut un équivalent sur le marché européen. Le buteur reste déterminant et le Paris SG continue de rêver de Harry Kane, la priorité à ce poste et mise sur ses bonnes relations avec Daniel Levy pour le convaincre, tandis que le buteur accorde sa priorité au Bayern Munich. Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens doivent aussi trancher sur le dossier du gardien de but. Yassine Bounou (FC Séville) a donné son accord, mais Arnau Tenas (libre) est suivi et souhaite un rôle de numéro deux en cas de signature.